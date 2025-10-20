جوارديولا: رودري سيغيب عن مباراتي فياريال وأستون فيلا

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، غياب لاعبه رودري عن مباراتي فياريال وأستون فيلا، إذ يواصل لاعب الوسط الإسباني تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وخرج اللاعب الإسباني، الذي غاب عن معظم الموسم الماضي للتعافي من إصابة خطيرة في الركبة، مصابا في الشوط الأول من المباراة التي فاز بها السيتي 1-0 على برنتفورد يوم 5 أكتوبر الحالي، ليغيب عن تشكيلة إسبانيا في التوقف الدولي.

كما غاب صاحب الـ29 عاما عن فوز مانشستر سيتي 2- على إيفرتون في ملعب الاتحاد يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "هل يشارك رودري ضد فياريال أو أستون فيلا؟ لا أعتقد ذلك".

وأضاف المدرب الإسباني: "إنها ليست فترة طويلة لكنها إصابة عضلية ويجب توخي الحذر".

وأوضح: "حاولنا عدة مرات وحاولنا عدم المخاطرة لكننا لم نتمكن من ذلك، لذلك سنرى".

ويلتقي مانشستر سيتي مع فياريال، غدا الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل.