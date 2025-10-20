المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

جوارديولا: رودري سيغيب عن مباراتي فياريال وأستون فيلا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:59 ص 20/10/2025
جوارديولا رودري

جوارديولا ورودري

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، غياب لاعبه رودري عن مباراتي فياريال وأستون فيلا، إذ يواصل لاعب الوسط الإسباني تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وخرج اللاعب الإسباني، الذي غاب عن معظم الموسم الماضي للتعافي من إصابة خطيرة في الركبة، مصابا في الشوط الأول من المباراة التي فاز بها السيتي 1-0 على برنتفورد يوم 5 أكتوبر الحالي، ليغيب عن تشكيلة إسبانيا في التوقف الدولي.

كما غاب صاحب الـ29 عاما عن فوز مانشستر سيتي 2- على إيفرتون في ملعب الاتحاد يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "هل يشارك رودري ضد فياريال أو أستون فيلا؟ لا أعتقد ذلك".

وأضاف المدرب الإسباني: "إنها ليست فترة طويلة لكنها إصابة عضلية ويجب توخي الحذر".

وأوضح: "حاولنا عدة مرات وحاولنا عدم المخاطرة لكننا لم نتمكن من ذلك، لذلك سنرى".

ويلتقي مانشستر سيتي مع فياريال، غدا الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا رودري

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

