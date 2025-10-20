المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

رغم النتائج الكارثية.. ليفربول والسيتي يرفعان رأس أموريم

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:18 م 20/10/2025
أموريم

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

حقق روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، رقما مميزا بقيادته الفريق للفوز على غريمه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد حسم مباراة "ديربي الشمال الغربي" أمام ليفربول بنتيجة 2-1، أمس الأحد، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي الفوز الثمين في وقت يعاني فيه يونايتد من النتائج الكارثية تحت قيادة أموريم، منذ توليه المسؤولية في منتصف الموسم الماضي.

ووفقا لإحصائيات "أوبتا"، فإن أموريم هو المدرب الوحيد الذي فاز خارج ملعبه على ليفربول في ملعبه "أنفيلد" ومانشستر سيتي بملعبه "الاتحاد" خلال المواسم الـ5 الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان "يونايتد أموريم" قد فاز في ديربي مانشستر على السيتي بنتيجة 2-1 أيضا في الجولة الـ16 من بريميرليج الموسم الماضي.

ويحتل يونايتد حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 13 نقطة.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ليفربول

