حقق روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، رقما مميزا بقيادته الفريق للفوز على غريمه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد حسم مباراة "ديربي الشمال الغربي" أمام ليفربول بنتيجة 2-1، أمس الأحد، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي الفوز الثمين في وقت يعاني فيه يونايتد من النتائج الكارثية تحت قيادة أموريم، منذ توليه المسؤولية في منتصف الموسم الماضي.

ووفقا لإحصائيات "أوبتا"، فإن أموريم هو المدرب الوحيد الذي فاز خارج ملعبه على ليفربول في ملعبه "أنفيلد" ومانشستر سيتي بملعبه "الاتحاد" خلال المواسم الـ5 الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان "يونايتد أموريم" قد فاز في ديربي مانشستر على السيتي بنتيجة 2-1 أيضا في الجولة الـ16 من بريميرليج الموسم الماضي.

ويحتل يونايتد حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 13 نقطة.

