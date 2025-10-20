كلوب: من الممكن أن أعود إلى تدريب ليفربول

كشف يورجن كلوب المدير الفني السابق لنادي ليفربول، عن إمكانية عودته إلى تدريب الريدز من جديد.

ورحل كلوب عن تدريب ليفربول، بنهاية موسم 2024، وبعدما قضى 9 سنوات ونصف في قلعة أنفيلد.

وقال كلوب "قلت إنني لن أدرب أي فريق في إنجلترا مرة أخرى، وهذا يعني أنه إذا كان ليفربول، فمن الناحية النظرية الأمر ممكن".

وأضاف: "لا أعرف بالضبط، أنا أحب ما أفعله الآن. لا أفتقد التدريب، أنا أدرب الآن ولكن بطريقة مختلفة".

وتابع: "لا أفتقد الوقوف تحت المطر لمدة ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات، ولا أفتقد الذهاب إلى المؤتمرات الصحفية ثلاث مرات في الأسبوع، أو إجراء 12 مقابلة في الأسبوع، لا أفتقد ذلك، لا أفتقده".

وشدد: "لا أفتقد التواجد في غرفة الملابس، فقد دربت حوالي 1080 مباراة، لذا كنت أتواجد فيها كثيرًا. لا أريد أن أموت في غرفة الملابس لأنها جميلة ورائحتها كريهة".

وواصل: "قد يكون هناك شيء ما، أنا في الـ58 من عمري، ويمكنني اتخاذ القرار بعد بضع سنوات لا أعرف، هل يجب أن أتخذ القرار اليوم بأنني لن أقوم بالتدريب مرة أخرى، ولكن الحمد لله ليس علي ذلك، أستطيع فقط أن أرى ما يحمله المستقبل".

وأتم: "أنا الآن في مشروع أحبه حقًا، وأحب ما أفعله الآن. في رأيي، فقط إذا كنتُ مركزًا تمامًا، سأتمكن من إنجازه على أكمل وجه".

ويشغل كلوب منصب مدير كرة القدم العالمية في شركة ريد بول.