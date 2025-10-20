المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كلوب: من الممكن أن أعود إلى تدريب ليفربول

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:51 م 20/10/2025
يورجن كلوب

يورجن كلوب

كشف يورجن كلوب المدير الفني السابق لنادي ليفربول، عن إمكانية عودته إلى تدريب الريدز من جديد.

ورحل كلوب عن تدريب ليفربول، بنهاية موسم 2024، وبعدما قضى 9 سنوات ونصف في قلعة أنفيلد.

وقال كلوب "قلت إنني لن أدرب أي فريق في إنجلترا مرة أخرى، وهذا يعني أنه إذا كان ليفربول، فمن الناحية النظرية الأمر ممكن".

وأضاف: "لا أعرف بالضبط، أنا أحب ما أفعله الآن. لا أفتقد التدريب، أنا أدرب الآن ولكن بطريقة مختلفة".

وتابع: "لا أفتقد الوقوف تحت المطر لمدة ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات، ولا أفتقد الذهاب إلى المؤتمرات الصحفية ثلاث مرات في الأسبوع، أو إجراء 12 مقابلة في الأسبوع، لا أفتقد ذلك، لا أفتقده".

وشدد: "لا أفتقد التواجد في غرفة الملابس، فقد دربت حوالي 1080 مباراة، لذا كنت أتواجد فيها كثيرًا. لا أريد أن أموت في غرفة الملابس لأنها جميلة ورائحتها كريهة".

وواصل: "قد يكون هناك شيء ما، أنا في الـ58 من عمري، ويمكنني اتخاذ القرار بعد بضع سنوات لا أعرف، هل يجب أن أتخذ القرار اليوم بأنني لن أقوم بالتدريب مرة أخرى، ولكن الحمد لله ليس علي ذلك، أستطيع فقط أن أرى ما يحمله المستقبل".

وأتم: "أنا الآن في مشروع أحبه حقًا، وأحب ما أفعله الآن. في رأيي، فقط إذا كنتُ مركزًا تمامًا، سأتمكن من إنجازه على أكمل وجه".

ويشغل كلوب منصب مدير كرة القدم العالمية في شركة ريد بول.

 

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول كلوب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg