المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

روني ينتقد سلوت بسبب مشاركة إيزاك: لا يستحق أن يلعب على حساب إيكيتيكي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

03:53 م 20/10/2025
ألكسندر إيزاك وهوجو إيكيتيكي

ألكسندر إيزاك وهوجو إيكيتيكي ثنائي ليفربول

انتقد وأين روني أسطورة نادي مانشستر يونايتد، أرني سلوت مدرب ليفربول، عقب هزيمة الريدز على يد الشياطين الحمر بنتيجة 1-2، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب اعتماده على المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك بصفة أساسية.

وقال روني في برنامج "ذا واين روني شو"، بتصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل: "لن أشرك إيزاك في التشكيلة، فهو لم يظهر جاهزيته منذ قدومه من نيوكاسل".

وتابع: "لم يتدرب، ولم يخض فترة تحضيرية للموسم، هذا مهم للغاية. أثناء تدريب نيوكاسل، كان يجلس على الأرجح في منزله على الهاتف مع وكيله لمدة ست ساعات يوميًا، محاولًا إقناعه بإتمام الصفقة".

وأكمل: "الأمر صعب للغاية عندما لا يكون هناك موسم تحضيري، ربما يكون قد أنجز بعض الأمور بمفرده، لكنه يدفع ثمنها، من حيث الأداء، لا يستحق أن يلعب على حساب إيكيتيكي".

وعن تراجع مستوى ليفربول في بداية الموسم الجاري، علق نجم مانشستر يونايتد قائلًا: "لقد أصبحوا يشعرون بالرضا عن النفس قليلاً، بالنسبة لآرني سلوت لا يزال صغيرًا جدًا،  يبلغ من العمر 47 عامًا، وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها أربع مباريات متتالية في مسيرته".

وأتم: "أمام مانشستر يونايتد كان يتجادل مع الحكام على خط التماس، لم أرَ ذلك منه من قبل، بدأنا نرى الأمور تتكشف، مما يدل على وجود ضغط في ليفربول".

مباراة ليفربول القادمة
سلوت إيزاك إيكيتيكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg