انتقد وأين روني أسطورة نادي مانشستر يونايتد، أرني سلوت مدرب ليفربول، عقب هزيمة الريدز على يد الشياطين الحمر بنتيجة 1-2، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب اعتماده على المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك بصفة أساسية.

وقال روني في برنامج "ذا واين روني شو"، بتصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل: "لن أشرك إيزاك في التشكيلة، فهو لم يظهر جاهزيته منذ قدومه من نيوكاسل".

وتابع: "لم يتدرب، ولم يخض فترة تحضيرية للموسم، هذا مهم للغاية. أثناء تدريب نيوكاسل، كان يجلس على الأرجح في منزله على الهاتف مع وكيله لمدة ست ساعات يوميًا، محاولًا إقناعه بإتمام الصفقة".

وأكمل: "الأمر صعب للغاية عندما لا يكون هناك موسم تحضيري، ربما يكون قد أنجز بعض الأمور بمفرده، لكنه يدفع ثمنها، من حيث الأداء، لا يستحق أن يلعب على حساب إيكيتيكي".

وعن تراجع مستوى ليفربول في بداية الموسم الجاري، علق نجم مانشستر يونايتد قائلًا: "لقد أصبحوا يشعرون بالرضا عن النفس قليلاً، بالنسبة لآرني سلوت لا يزال صغيرًا جدًا، يبلغ من العمر 47 عامًا، وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها أربع مباريات متتالية في مسيرته".

وأتم: "أمام مانشستر يونايتد كان يتجادل مع الحكام على خط التماس، لم أرَ ذلك منه من قبل، بدأنا نرى الأمور تتكشف، مما يدل على وجود ضغط في ليفربول".