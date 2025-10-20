يعيش النجم المصري محمد صلاح فترة صيام تهديفي طويلة مع نادي ليفربول هذا الموسم، خاصة في منافسات الدوري الإنجليزي، لكن مسيرته الممتدة في ملعب أنفيلد منذ صيف 2017 شهدت أوقاتًا أصعب، تمكن من تجاوزها في كل مرة.

ويعاني صلاح شأن شأنه زملائه الآخرين في ليفربول، بما في ذلك الفريق نفسه الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي بـ15 نقطة.

وخسر ليفربول 4 مباريات متتالية في جميع المسابقات الرسمية لأول مرة منذ 2014 عندما كان براندن رودجرز على رأس الجهاز الفني، كما تعرض لـ3 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 2021 خلال عهد يورجن كلوب.

صيام صلاح

اكتفى محمد صلاح بإحراز هدفين فقط في 8 مباريات خاضها هذا الموسم مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفًا في شباك بورنموث، أسهم في الفوز (4-2) في الجولة الافتتاحية من منافسات الدوري الإنجليزي، ثم أحرز هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء ضد بيرنلي في الجولة الرابعة، حسم بها 3 نقاط.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية، يقضي صلاح حاليًا أطول فترة صيام عن تسجيل الأهداف من لعب مفتوح في مسيرته مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، ما يمتد 7 مباريات متتالية.

وإجمالًا، لم يسجل صلاح أهدافًا في الدوري الإنجليزي خلال 4 مباريات متتالي فقط ضد كل من إيفرتون وكريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

أطول 4 فترات صيام في مسيرة صلاح مع ليفربول

رغم الانتقادات القاسية التي يتلقاها هداف الدوري الإنجليزي في 4 مواسم سابقة، لا يعيش صلاح حاليًا فترة الصيام التهديفي الأطول في مسيرته مع نادي ليفربول، إذ سبق له أن غاب عن التسجيل لفترات أطول.

- موسم 2018-2019: 6 مباريات متتالية

فشل في التسجيل ضد كل من مانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون وبيرنلي وفولهام وتوتنهام، لكنه في النهاية توج هدافًا لمنافسات الدوري الإنجليزي، حيث تقاسم جائزة الحذاء الذهبي مع أوباميانج وماني.

- موسم 2020-2021: 6 مباريات متتالية

لم ينجح صلاح في التسجيل ضد كل من وست بروميتش ألبيون ونيوكاسل وساوثامبتون ومانشستر يونايتد وبيرنلي وتوتنهام على الترتيب، لكنه كان منافسًا حتى المباراة الأخيرة على لقب هداف الدوري الإنجليزي.

- موسم 2020-2021: 5 مباريات متتالية

فترة صيام طويلة أخرى لصلاح في الموسم ذاته، إذ غاب عن التسجيل ضد إيفرتون وشيفيلد يونايتد وتشيلسي وفولهام وولفرهامبتون تواليًا، وخسر الحذاء الذهبي بفارق هدف وحيد عن هاري كين.

- موسم 2022-2023: 5 مباريات متتالية

خمس مباريات أخرى متتالية في الدوري الإنجليزي لم يتمكن خلالها صلاح من تسجيل الأهداف ضد بورنموث ونيوكاسل وإيفرتون وبرايتون وأرسنال، في موسم لم يكن منافسًا فيه على لقب الهداف.

- موسم 2022-2023: 5 مباريات متتالية

خلال الموسم نفسه، تعثر صلاح في 5 مباريات متتالية أخرى ضد ليستر وبرينتفورد وبرايتون وتشيلسي وولفرهامبتون، وفي النهاية كان بعيدًا بـ17 هدفًا عن الهداف النرويجي إيرلينج هالاند.

يشار إلى أن صلاح غاب عن التسجيل في 4 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي في أكثر من مرة.

ويلتقي ليفربول في مباراتيه المقبلتين بالدوري الإنجليزي كلًا من برينتفورد وأستون فيلا، فيما يحتاج محمد صلاح إلى التسجيل حتى لا يعادل أسوأ أو أطول فترة صيام تهديفي في مسيرته مع الريدز.

