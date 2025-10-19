يرى واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، أن رحيل محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، قد حان في الوقت الحالي بعدما فشل في تقديم أي جديد خلال قمة الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي.

وانتصر مانشستر يونايتد على ليفربول في ملعب آنفيلد، بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال روني في تصريحات لبرنامجه الخاص في بي بي سي: "لن أتفاجأ إذا غادر صلاح ليفربول في يناير القادم، أو ربما الصيف المقبل، لكنني استمتعت بمتابعته لفترات طويلة، إنه لاعب رائع".

وأضاف: "أعتقد أن صلاح لعب الكثير من المباريات على مدار السنوات القليلة الماضية، وكان الرجل الرئيسي لها".

وتابع أسطورة مانشستر يونايتد: "في بعض الأحيان لا تريد الاعتراف بذلك، ولكن الشيء التالي الذي تعرفه هو أنك رحلت".

وأنهى: "هناك عبء كبير على صلاح وفيرجيل فان ديك، خاصة مع حاجة التعاقدات الجديدة مثل فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك إلى الوقت للتأقلم".

ويعاني صلاح شأن شأنه زملائه الآخرين في ليفربول، بما في ذلك الفريق نفسه الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي بـ15 نقطة.