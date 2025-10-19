المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
روني: صلاح يتحمل عبئًا كبيرًا.. وأتوقع رحيله في يناير أو الصيف المقبل

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:53 م 20/10/2025
صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

يرى واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، أن رحيل محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، قد حان في الوقت الحالي بعدما فشل في تقديم أي جديد خلال قمة الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي.

وانتصر مانشستر يونايتد على ليفربول في ملعب آنفيلد، بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال روني في تصريحات لبرنامجه الخاص في بي بي سي: "لن أتفاجأ إذا غادر صلاح ليفربول في يناير القادم، أو ربما الصيف المقبل، لكنني استمتعت بمتابعته لفترات طويلة، إنه لاعب رائع".

وأضاف: "أعتقد أن صلاح لعب الكثير من المباريات على مدار السنوات القليلة الماضية، وكان الرجل الرئيسي لها".

وتابع أسطورة مانشستر يونايتد: "في بعض الأحيان لا تريد الاعتراف بذلك، ولكن الشيء التالي الذي تعرفه هو أنك رحلت".

وأنهى: "هناك عبء كبير على صلاح وفيرجيل فان ديك، خاصة مع حاجة التعاقدات الجديدة مثل فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك إلى الوقت للتأقلم".

ويعاني صلاح شأن شأنه زملائه الآخرين في ليفربول، بما في ذلك الفريق نفسه الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي بـ15 نقطة.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول روني مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي صلاح

