بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

31 20
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

1 4
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

0 0
21:15
الغرافة

الغرافة

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 0
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

0 5
19:00
تراكتور

تراكتور

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

0 0
22:00
فالنسيا

فالنسيا

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

هدف كل 474 دقيقة.. بداية محبطة لموسم المحترفين المصريين في أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:32 م 20/10/2025
المحترفون

مرموش يتوسط صلاح ومصطفى محمد

قدم المحترفون المصريون في أوروبا انطلاقة مخيبة للآمال في موسم 2025-2026، إذ سجلوا أهدافًا بمعدل هدف كل 474 دقيقة.

ويحترف 4 لاعبين مصريين في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، هم محمد صلاح في ليفربول، عمر مرموش في مانشستر سيتي، ومصطفى محمد في نانت، إلى جانب محمد عبد المنعم مع نيس.

انطلاقة مخيبة في موسم المحترفين المصريين

في الدوري الإنجليزي، اكتفى محمد صلاح بإحراز هدفين فقط مع ليفربول هذا الموسم.

وسجل محمد صلاح هدفيه في شباك بورنموث وبيرنلي، علمًا بأنه لم يحرز هدفًا في آخر 4 مباريات متتالية في منافسات الدوري الإنجليزي في فترة صيام طويلة لم نعتد عليها من صاحب الـ33 عامًا.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية أن صلاح فشل في تسجيل هدف من لعب مفتوح في 7 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي لأول مرة في مسيرته مع ليفربول الممتدة منذ صيف 2017.

وفي مدينة مانشستر، يبدو الوضع صعبًا على عمر مرموش مع سيتي.

وشارك مرموش في 3 مباريات مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لم يسجل خلالها أي أهداف، ثم غاب بسبب الإصابة، قبل عودته ضد إيفرتون في مباراة جلس خلالها على مقاعد البدلاء دون أن يشارك.

وأحرز مصطفى محمد هدفًا واحدًا مع نانت في 7 مباريات خاضها بالدوري الفرنسي، ما لا يتناسب أيضًا مع قيمته الهجومية.

يشار إلى أن المدافع محمد عبد المنعم لم يخض بعد مباراته الأولى هذا الموسم مع نيس، بسبب إصابته في الرباط الصليبي.

هدف كل 474 دقيقة

وفيما يلي، معدل تسجيل الأهداف بالنسبة لثلاثي منتخب مصر المحترف في أوروبا هذا الموسم..

- صلاح: هدفان في 715 دقيقة

- مصطفى محمد: هدف في 557 دقيقة

- مرموش: لم يسجل أي هدف في 150 دقيقة

- الثلاثي معًا: 3 أهداف في 1422 دقيقة (أي هدف كل 474 دقيقة)

محمد صلاح مصطفى محمد عمر مرموش

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

