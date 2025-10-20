قدم المحترفون المصريون في أوروبا انطلاقة مخيبة للآمال في موسم 2025-2026، إذ سجلوا أهدافًا بمعدل هدف كل 474 دقيقة.

ويحترف 4 لاعبين مصريين في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، هم محمد صلاح في ليفربول، عمر مرموش في مانشستر سيتي، ومصطفى محمد في نانت، إلى جانب محمد عبد المنعم مع نيس.

انطلاقة مخيبة في موسم المحترفين المصريين

في الدوري الإنجليزي، اكتفى محمد صلاح بإحراز هدفين فقط مع ليفربول هذا الموسم.

وسجل محمد صلاح هدفيه في شباك بورنموث وبيرنلي، علمًا بأنه لم يحرز هدفًا في آخر 4 مباريات متتالية في منافسات الدوري الإنجليزي في فترة صيام طويلة لم نعتد عليها من صاحب الـ33 عامًا.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية أن صلاح فشل في تسجيل هدف من لعب مفتوح في 7 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي لأول مرة في مسيرته مع ليفربول الممتدة منذ صيف 2017.

وفي مدينة مانشستر، يبدو الوضع صعبًا على عمر مرموش مع سيتي.

وشارك مرموش في 3 مباريات مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لم يسجل خلالها أي أهداف، ثم غاب بسبب الإصابة، قبل عودته ضد إيفرتون في مباراة جلس خلالها على مقاعد البدلاء دون أن يشارك.

وأحرز مصطفى محمد هدفًا واحدًا مع نانت في 7 مباريات خاضها بالدوري الفرنسي، ما لا يتناسب أيضًا مع قيمته الهجومية.

يشار إلى أن المدافع محمد عبد المنعم لم يخض بعد مباراته الأولى هذا الموسم مع نيس، بسبب إصابته في الرباط الصليبي.

هدف كل 474 دقيقة

وفيما يلي، معدل تسجيل الأهداف بالنسبة لثلاثي منتخب مصر المحترف في أوروبا هذا الموسم..

- صلاح: هدفان في 715 دقيقة

- مصطفى محمد: هدف في 557 دقيقة

- مرموش: لم يسجل أي هدف في 150 دقيقة

- الثلاثي معًا: 3 أهداف في 1422 دقيقة (أي هدف كل 474 دقيقة)