أبدى جاري نيفيل، أحد أساطير نادي مانشستر يونايتد، دهشته من تراجع أداء اللاعب المصري محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم، موضحًا أنه كان يتوقع أن يحافظ على ثباته في المستوى الفني حتى سن 52 عامًا.

ويعاني صلاح شأن شأنه زملائه الآخرين في ليفربول، بما في ذلك الفريق نفسه الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي بـ15 نقطة.

وخسر ليفربول 4 مباريات متتالية في جميع المسابقات الرسمية لأول مرة منذ 2014 عندما كان براندن رودجرز على رأس الجهاز الفني، كما تعرض لـ3 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 2021 خلال عهد يورجن كلوب.

تصريحات جاري نيفيل عن صلاح

وقال نيفيل في البودكاست الخاص به بحسب ما نشرت صحيفة ميرور البريطانية: "الجماهير بدأت تطرح تساؤلات حول سبب تراجع أداء صلاح مع ليفربول.. هل هو العمر؟ أم أن الموسم الماضي كان الأخير له على هذا المستوى؟".

وأضاف: "الشيء الغريب عند مشاهدة صلاح هو أنه عادة عندما يبدأ أحد اللاعبين في التراجع، تلاحظ أولًا تراجع مستواه بدنيًا.. لكنني لا أرى ذلك مع صلاح، بعض انطلاقاته ما زالت سريعة، وما زال يتحرك بنشاط داخل منطقة الجزاء".

وتابع: "إنه يفعل أشياء غريبة.. طريقته في التسديد أو حتى إرسال العرضيات غير معتادة".

قبل أن يختتم: "في بعض اللحظات كنت أقول لنفسي (هذا ليس صلاح الذي نعرفه).. والغريب أنه من المفترض أن يواصل الاحتفاظ بمهاراته الفنية حتى لو استمر في اللعب حتى سن 52 عامًا، لذا هذا هو الجزء الذي يدهشني، التراجع الفني".

واكتفى محمد صلاح بإحراز هدفين فقط في 8 مباريات خاضها هذا الموسم مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.