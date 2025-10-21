المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
باستثناء هالاند.. صراع من نوع آخر في ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:12 ص 21/10/2025
هالاند

إيرلينج هالاند - لاعب مانشستر سيتي

اشتعل الصراع في جدول ترتيب الهدافين في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكن على الوصافة، لأن النرويجي إيرلينج هالاند يستحوذ بالفعل على الصدارة، مع فارق كبير عن جميع اللاعبين الآخرين.

ويحمل محمد صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي بعد أن توج في الموسم الماضي 2024-2025 بالحذاء الذهبي، إثر تسجيل 29 هدفًا.

هالاند يتصدر

يتصدر هالاند ترتيب الهدافين في منافسات الدوري الإنجليزي بـ11 هدفًا.

مهاجم مانشستر سيتي هو اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يتمكن من تسجيل 10 أهداف أو أكثر خلال أول ثماني مباريات، وللمفارقة كرر ذلك في ثلاثة مواسم مختلفة.

ويبدو سباق هداف الدوري الإنجليزي محسومًا هذا الموسم لهالاند.

سباق من نوع آخر في الدوري الإنجليزي

في صراع من نوع آخر، يتنافس أكثر من لاعب في منافسات الدوري الإنجليزي على وصافة الهدافين، كالتالي..

- أنطونيو سيمينيو من بورنموث: 6 أهداف

- جان فيليبي ماتيتا من كريستال بالاس: 5 أهداف

- إيجور تياجو من برينتفورد: 5 أهداف

ويملك ثلاثة لاعبين في منافسات الدوري الإنجليزي 4 أهداف، هم داني ويلبيك من برايتون، ونيك فولتمايد من نيوكاسل يونايتد، وجايدون أنتوني من بيرنلي.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
