كلام فى الكورة
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

- -
22:00
نابولي

نابولي

برينتفورد يعود بفوز غالي من ملعب وست هام في الدوري الإنجليزي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:22 ص 21/10/2025
ماجواير - برينتفورد

برينتفورد - صورة أرشيفية

انتهت مساء الإثنين، مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بانتصار فريق برنتفورد مع وست هام بنتيجة 2-0.

وبادر تياجو بالتسجيل لبرينتفورد في الدقيقة 43، قبل أن يضيف ماتياس ينسن الهدف الثاني في الدقيقة 90+5 ليحصد برينتفورد 3 نقاط غالية من قلب ملعب وست هام.

وبهذه النتيجة، يصل فريق برينتفورد للنقطة العاشرة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يظل وست هام في المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط فقط.

للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

ويستعد فريق وست هام لمواجهة ليدز يوم الجمعة المقبل، بينما يستضيف فريق برينتفورد نظيره ليفربول يوم السبت المقبل في الجولة التاسعة.

وفي هذه الجولة، انتصر تشيلسي على نوتنجهام بنتيجة 3-0، كما فاز مانشستر سيتي على إيفرتون بنتيجة 2-0، وأرسنال انتصر على فولهام بنتيجة 1-0 وتلقى ليفربول هزيمة من مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1.

للتعرف على نتائج الجولة الثامنة اضغط هنا

مباراة وست هام يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي وست هام برينتفورد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

