انتهت مساء الإثنين، مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بانتصار فريق برنتفورد مع وست هام بنتيجة 2-0.

وبادر تياجو بالتسجيل لبرينتفورد في الدقيقة 43، قبل أن يضيف ماتياس ينسن الهدف الثاني في الدقيقة 90+5 ليحصد برينتفورد 3 نقاط غالية من قلب ملعب وست هام.

وبهذه النتيجة، يصل فريق برينتفورد للنقطة العاشرة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يظل وست هام في المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط فقط.

ويستعد فريق وست هام لمواجهة ليدز يوم الجمعة المقبل، بينما يستضيف فريق برينتفورد نظيره ليفربول يوم السبت المقبل في الجولة التاسعة.

وفي هذه الجولة، انتصر تشيلسي على نوتنجهام بنتيجة 3-0، كما فاز مانشستر سيتي على إيفرتون بنتيجة 2-0، وأرسنال انتصر على فولهام بنتيجة 1-0 وتلقى ليفربول هزيمة من مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1.

