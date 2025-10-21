المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
نيوكاسل يمدد عقد حارسه حتى عام 2027

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:52 ص 21/10/2025
نيوكاسل

نيوكاسل

أكد الحارس الإنجليزي نيك بوب أن نادي نيوكاسل يونايتد قام بتفعيل بند تمديد عقده لموسم إضافي.

وكانت شبكة سكاي سبورتس قد أشارت في وقت سابق من شهر أكتوبر إلى أن النادي فعّل هذا البند، ليضمن استمرار بوب في صفوف الفريق حتى عام 2027.

ويعد بوب، البالغ من العمر 33 عامًا، من أبرز عناصر الفريق هذا الموسم بفضل مستواه المميز، حيث جاء تمديد عقده بمثابة مكافأة على مساهمته في تأهل نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا.

وتحدث بوب قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام بنفيكا في دوري الأبطال قائلاً: "عقدي يمتد حتى عام 2027، وأنا أتطلع للبقاء هنا لأطول فترة ممكنة."

