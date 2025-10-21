رسميا.. نوتنجهام فورست يُعين شون دايتش مديرا فنيا

أعلن نادي نوتنجهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء تعيين شون دايتش مدرب إيفرتون السابق مدربا جديدا له، وذلك عقب إقالة الأسترالي أنجي بوستيكوجلو.

وقال فورست في بيان رسمي: "أكد نادي نوتنحهام فورست سعادته بتعيين شون دايتش مديرا فنيا جديدا للفريق، بعد عملية اختيار دقيقة قادها إدو جاسبار، الرئيس العالمي لكرة القدم بالنادي".

وأضاف: "المدرب الإنجليزي، الذي سبق له اللعب في صفوف ناشئي فورست، وقع عقدا يمتد حتى صيف عام 2027، وسيتولى قيادة الفريق في أولى مبارياته يوم الخميس المقبل أمام بورتو البرتغالي في الدوري الأوروبي".

وأوضح: "سينضم إلى الجهاز الفني كل من إيان ووان وستيف ستون، وهما من نجوم فورست السابقين الذين خاضوا مع الفريق أكثر من 400 مباراة خلال تسعينيات القرن الماضي".

وواصل: "يُعد دايتش أحد أبرز المدربين أصحاب الخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يمتاز بشخصية قوية ورؤية تكتيكية واضحة وسجل من الإنجازات، حيث قاد فرقا اشتهرت بالتنظيم الدفاعي والصلابة والفعالية في الكرات الثابتة، وهي صفات تتماشى مع خصائص الفريق الحالية وهوية النادي الكروية".

وأتم: "بصفته أحد أبناء فورست السابقين والمقيمين في المنطقة، يمتلك دايش فهما عميقا لقيم النادي وفخر جماهيره، ما يجعل تعيينه خطوة مثالية نحو موسم ناجح ومنافسة قوية محليا وأوروبيا".

وتجدر الإشارة إلى أن دايتش، مدرب إيفرتون وبيرنلي الأسبق، هو ثالث مدير فني يتولى تدريب فورست هذا الموسم، بعد إقالة نونو سانتو في سبتمبر، ثم بوستيكوجلو قبل أيام.

