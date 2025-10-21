المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

- -
22:00
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

من أنجي إلى دايتش.. تحول كبير في هوية نوتنجهام التكتيكية

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:40 ص 21/10/2025
نوتنجهام فورست

نوتنجهام

يستعد نادي نوتنجهام فورست لمرحلة جديدة تحت قيادة المدرب الإنجليزي شون دايتش، الذي تولى المهمة رسميًا ليصبح ثالث مدير فني للفريق هذا الموسم، عقب رحيل أنجي بوستيكوجلو بعد 39 يومًا فقط من توليه المنصب إثر الخسارة أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة.

ويُعد دايتش تحولًا كبيرًا في النهج الفني لفورست، بعد فترة قصيرة من اللعب بأسلوب هجومي تحت قيادة بوستيكوجلو، إذ يُعرف المدرب الإنجليزي بطريقته المباشرة المعتمدة على التنظيم الدفاعي الصلب واللعب السريع في التحول الهجومي.

دايتش ونهج اللعب المباشر

حقق دايتش نجاحًا لافتًا مع بيرنلي خلال عقدٍ من الزمن، حين حول الفريق من مرشح للهبوط إلى منافس ثابت في البريميرليج بفضل أسلوبه الواقعي القائم على الدفاع المنظم والهجمات السريعة، لا على "الكرات الطويلة العشوائية" كما يعتقد البعض.

وفي فترته مع إيفرتون، عزز دايتش هذا الفكر الدفاعي، لكنه نجح في إنقاذ الفريق من الهبوط في موسم 2022/2023، وقاده إلى المركز الخامس عشر في الموسم التالي رغم خصم 8 نقاط من رصيده.

ويقول دايتش عن فلسفته التكتيكية:

"أحب كرة القدم المباشرة، لكنها لا تعني مجرد ركل الكرة للأمام. المقصود هو التمرير للأمام كلما سنحت الفرصة، وتحقيق الاختراق بدلاً من التمرير العرضي بلا هدف."

التحديات والتغييرات المنتظرة في فورست

يتوقع أن يبدأ دايتش بتطبيق طريقته المعتادة (4-4-2) أو (4-4-1-1)، لتأمين الدفاع وتحسين التعامل مع الكرات الثابتة، وهي نقطة ضعف واضحة في عهد بوستيكوجلو الذي استقبل 11 هدفًا من الكرات الثابتة خلال 8 مباريات فقط.

المدرب الجديد سيستفيد من لاعبيه الأقوياء بدنيًا، حيث يملك فورست المهاجم كريس وود الذي سبق أن دربه في بيرنلي، بالإضافة إلى الجناح كالوم هودسون-أودوي الذي يمكنه أداء دور مشابه لدوايت مكنيل، فيما يُنتظر من مورجان جيبس-وايت أن يشغل دور اللاعب الداعم خلف المهاجم كما فعل دوكوري مع إيفرتون.

الاستقرار أولاً

يعتمد دايتش على الاستقرار في تشكيلته، وهو ما ظهر خلال فترته في إيفرتون حين حافظ على قوام ثابت طوال الموسم، إذ يتبنى مبدأ الوضوح والبساطة التكتيكية على حساب اللعب الاستعراضي.

ورغم أن أسلوبه الدفاعي قد لا يلقى استحسان جماهير فورست الطامحة في المنافسة بعد المركز السابع بالموسم الماضي، فإن الإدارة تراهن على أن دايتش هو الرجل المناسب لإعادة الانضباط والتوازن داخل الفريق بعد فترة من الاضطراب.

الدوري الإنجليزي نوتنجهام ديش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg