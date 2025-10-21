يستعد نادي نوتنجهام فورست لمرحلة جديدة تحت قيادة المدرب الإنجليزي شون دايتش، الذي تولى المهمة رسميًا ليصبح ثالث مدير فني للفريق هذا الموسم، عقب رحيل أنجي بوستيكوجلو بعد 39 يومًا فقط من توليه المنصب إثر الخسارة أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة.

ويُعد دايتش تحولًا كبيرًا في النهج الفني لفورست، بعد فترة قصيرة من اللعب بأسلوب هجومي تحت قيادة بوستيكوجلو، إذ يُعرف المدرب الإنجليزي بطريقته المباشرة المعتمدة على التنظيم الدفاعي الصلب واللعب السريع في التحول الهجومي.

دايتش ونهج اللعب المباشر

حقق دايتش نجاحًا لافتًا مع بيرنلي خلال عقدٍ من الزمن، حين حول الفريق من مرشح للهبوط إلى منافس ثابت في البريميرليج بفضل أسلوبه الواقعي القائم على الدفاع المنظم والهجمات السريعة، لا على "الكرات الطويلة العشوائية" كما يعتقد البعض.

وفي فترته مع إيفرتون، عزز دايتش هذا الفكر الدفاعي، لكنه نجح في إنقاذ الفريق من الهبوط في موسم 2022/2023، وقاده إلى المركز الخامس عشر في الموسم التالي رغم خصم 8 نقاط من رصيده.

ويقول دايتش عن فلسفته التكتيكية:

"أحب كرة القدم المباشرة، لكنها لا تعني مجرد ركل الكرة للأمام. المقصود هو التمرير للأمام كلما سنحت الفرصة، وتحقيق الاختراق بدلاً من التمرير العرضي بلا هدف."

التحديات والتغييرات المنتظرة في فورست

يتوقع أن يبدأ دايتش بتطبيق طريقته المعتادة (4-4-2) أو (4-4-1-1)، لتأمين الدفاع وتحسين التعامل مع الكرات الثابتة، وهي نقطة ضعف واضحة في عهد بوستيكوجلو الذي استقبل 11 هدفًا من الكرات الثابتة خلال 8 مباريات فقط.

المدرب الجديد سيستفيد من لاعبيه الأقوياء بدنيًا، حيث يملك فورست المهاجم كريس وود الذي سبق أن دربه في بيرنلي، بالإضافة إلى الجناح كالوم هودسون-أودوي الذي يمكنه أداء دور مشابه لدوايت مكنيل، فيما يُنتظر من مورجان جيبس-وايت أن يشغل دور اللاعب الداعم خلف المهاجم كما فعل دوكوري مع إيفرتون.

الاستقرار أولاً

يعتمد دايتش على الاستقرار في تشكيلته، وهو ما ظهر خلال فترته في إيفرتون حين حافظ على قوام ثابت طوال الموسم، إذ يتبنى مبدأ الوضوح والبساطة التكتيكية على حساب اللعب الاستعراضي.

ورغم أن أسلوبه الدفاعي قد لا يلقى استحسان جماهير فورست الطامحة في المنافسة بعد المركز السابع بالموسم الماضي، فإن الإدارة تراهن على أن دايتش هو الرجل المناسب لإعادة الانضباط والتوازن داخل الفريق بعد فترة من الاضطراب.