كلام فى الكورة
الاتحاد الإنجليزي يحقق في إساءة محتملة لحنبعل المجبري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:04 م 21/10/2025
الاتحاد الإنجليزي

الاتحاد الإنجليزي

أفادت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء بأن الاتحاد الانجليزي والشرطة تحققان في اتهامات وجهت إلى اللاعب الدولي التونسي ونادي بيرنلي الإنجليزي حنبعل المجبري، بالبصق على جماهير ليدز يونايتد خلال مباراة الفريقين السبت الماضي.

وذكر موقع صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وشرطة لانكشاير فتحا تحقيقا في الحادثة، مما قد يؤدي إلى إيقاف اللاعب التونسي.

وقال مشجعون لليدز يونايتد إن حنبعل المجبري بصق عليهم في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز بيرنلي على ملعبه 2 / صفر، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب صحيفة "أتليتيك" البريطانية، تنتظر الشرطة نتائج تحقيقات الاتحاد الإنجليزي في الحادثة قبل أن تصدر قرارا بإصدار أي عقوبة محتملة ضد اللاعب.

ودخل حنبعل المجبري 22 عاما بديلا في المباراة عند الدقيقة 83 وحصل على بطاقة صفراء بعد تدخله على اللاعب جابريال جودمونسون في الوقت بدل الضائع.

ولم يصدر أي تعليق من اللاعب أو الاتحاد التونسي لكرة القدم بشأن التحقيقات الجارية.

الدوري الإنجليزي الاتحاد الإنجليزي

