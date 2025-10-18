أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت هذه الجولة فوز تشيلسي بنتيجة 3-0 على نوتنجهام فورست، بينما انتصر مانشستر سيتي على إيفرتون بنتيجة 2-0 حيث سجل الهدفين إيرلينج هالاند.

كما حقق أرسنال الفوز على فولهام بنتيجة 1-0، وانتصر أستون فيلا على توتنهام بنتيجة 2-1، وأخيرا فاز مانشستر يونايتد على ليفربول بنتيجة 2-1.

وجاءت قائمة اللاعبين المرشحين للأفضل في الجولة الثامنة كالتالي:

1- إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.. سجل ثنائية في الجولة الثامنة.

2- ريس جيمس لاعب تشيلسي.. سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة في ثلاثية تشيلسي ضد نوتنجهام.

3- جونيور كروبي.. لاعب بورنموث.. سجل ثنائية لفريقه أمام كريستال بالاس.

4- هاري ماجواير.. لاعب مانشستر يونايتد.. سجل هدف الفوز لفريقه ضد ليفربول.

5- بوكايو ساكا.. لاعب أرسنال.. قدم أداءً جيدا في مباراة فولهام بالجولة الثامنة.

6- بيدرو نيتو.. لاعب تشيلسي.. سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة في مباراة فريقه ضد نوتنجهام.

7- نوردي موكيلي.. لاعب سندرلاند.. سجل هدفًا من ثنائية فريقه ضد وولفرهامبتون.

8- فليبي ماتيتا.. لاعب كريستال بالاس.. سجل ثلاثية فريقه ضد بورنموث في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بنتيجة 3-3.