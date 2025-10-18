المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

1 0
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

- -
22:00
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هالاند وماجواير من بينهم.. 8 مرشحين للأفضل في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:34 م 21/10/2025
هالاند

إيرلينج هالانج - مهاجم مانشستر سيتي

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت هذه الجولة فوز تشيلسي بنتيجة 3-0 على نوتنجهام فورست، بينما انتصر مانشستر سيتي على إيفرتون بنتيجة 2-0 حيث سجل الهدفين إيرلينج هالاند.

كما حقق أرسنال الفوز على فولهام بنتيجة 1-0، وانتصر أستون فيلا على توتنهام بنتيجة 2-1، وأخيرا فاز مانشستر يونايتد على ليفربول بنتيجة 2-1.

للتعرف على نتائج الجولة الثامنة اضغط هنا

وجاءت قائمة اللاعبين المرشحين للأفضل في الجولة الثامنة كالتالي:

1- إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.. سجل ثنائية في الجولة الثامنة.

2- ريس جيمس لاعب تشيلسي.. سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة في ثلاثية تشيلسي ضد نوتنجهام.

3- جونيور كروبي.. لاعب بورنموث.. سجل ثنائية لفريقه أمام كريستال بالاس.

4- هاري ماجواير.. لاعب مانشستر يونايتد.. سجل هدف الفوز لفريقه ضد ليفربول.

5- بوكايو ساكا.. لاعب أرسنال.. قدم أداءً جيدا في مباراة فولهام بالجولة الثامنة.

6- بيدرو نيتو.. لاعب تشيلسي.. سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة في مباراة فريقه ضد نوتنجهام.

7- نوردي موكيلي.. لاعب سندرلاند.. سجل هدفًا من ثنائية فريقه ضد وولفرهامبتون.

8- فليبي ماتيتا.. لاعب كريستال بالاس.. سجل ثلاثية فريقه ضد بورنموث في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بنتيجة 3-3.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي ماجواير هالاند أفضل لاعب في الجولة الثامنة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
برشلونة

برشلونة

1 0
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

20

ركلة ركنية مرت دون خطورة على مرمى فريق برشلونة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg