بعد 11 مباراة.. كيف يتجنب صلاح أسوأ مواسمه مع ليفربول؟

لا تؤدي البدايات السيئة بالضرورة إلى نهايات حزينة، هذا ما يأمل اللاعب المصري محمد صلاح أن يتحقق في موسمه مع نادي ليفربول، بعد 11 مباراة عاش خلالها أوقاتًا عصيبة على المستويين الفردي والجماعي في آن واحد.

ويعاني صلاح شأن شأنه زملائه الآخرين في ليفربول، بما في ذلك الفريق نفسه الذي خسر 4 مباريات متتالية في جميع المسابقات الرسمية لأول مرة منذ 2014.

بداية محبطة

يعول ليفربول دائمًا على محمد صلاح، لكن صاحب الـ33 عامًا لا يبدو هذا الموسم في أفضل أحواله.

وسجل صلاح 3 أهداف خلال 11 مباراة خاضها في جميع المسابقات الرسمية مع ليفربول هذا الموسم، ما لا يتناسب بالطبع مع إحصائياته في المواسم السابقة في ملعب أنفيلد منذ وصوله صيف 2017.

واكتفى صلاح بإحراز هدفين فقط في 8 مباريات بالدوري الإنجليزي، بواقع هدف من لعب مفتوح وآخر من ركلة جزاء.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية، فشل صلاح في تسجيل أهداف من لعب مفتوح خلال 7 مباريات متتالية في منافسات الدوري الإنجليزي لأول مرة في مسيرته مع ليفربول.

أهداف صلاح في جميع مواسمه مع ليفربول

- موسم 2017-2018: 44 هدفًا (52 مباراة)

- موسم 2018-2019: 27 هدفًا (52 مباراة)

- موسم 2019-2020: 23 هدفًا (48 مباراة)*

- موسم 2020-2021: 31 هدفًا (51 مباراة)

- موسم 2021-2022: 31 هدفًا (51 مباراة)

- موسم 2022-2023: 30 هدفًا (51 مباراة)

- موسم 2023-2024: 25 هدفًا (44 مباراة)

- موسم 2024-2025: 34 هدفًا (52 مباراة)

- موسم 2025-2026: 3 أهداف (11 مباراة)

ويحتاج صلاح 21 هدفًا إضافيًا من أجل تخطي الموسم الأسوأ في مسيرته مع ليفربول، كان ذلك في 2019-2020.

ويظل موسم 2019-2020، رغم أنه الأسوأ على مستوى تسجيل الأهداف، ناجحًا بالنسبة إلى محمد صلاح الذي حقق فيه ليفربول لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عامًا.