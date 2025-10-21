المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

6 1
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

0 0
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

- -
22:00
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد 11 مباراة.. كيف يتجنب صلاح أسوأ مواسمه مع ليفربول؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:29 م 21/10/2025
صلاح

صلاح من مباراة ليفربول وتشيلسي هذا الموسم

لا تؤدي البدايات السيئة بالضرورة إلى نهايات حزينة، هذا ما يأمل اللاعب المصري محمد صلاح أن يتحقق في موسمه مع نادي ليفربول، بعد 11 مباراة عاش خلالها أوقاتًا عصيبة على المستويين الفردي والجماعي في آن واحد.

ويعاني صلاح شأن شأنه زملائه الآخرين في ليفربول، بما في ذلك الفريق نفسه الذي خسر 4 مباريات متتالية في جميع المسابقات الرسمية لأول مرة منذ 2014.

بداية محبطة

يعول ليفربول دائمًا على محمد صلاح، لكن صاحب الـ33 عامًا لا يبدو هذا الموسم في أفضل أحواله.

وسجل صلاح 3 أهداف خلال 11 مباراة خاضها في جميع المسابقات الرسمية مع ليفربول هذا الموسم، ما لا يتناسب بالطبع مع إحصائياته في المواسم السابقة في ملعب أنفيلد منذ وصوله صيف 2017.

واكتفى صلاح بإحراز هدفين فقط في 8 مباريات بالدوري الإنجليزي، بواقع هدف من لعب مفتوح وآخر من ركلة جزاء.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية، فشل صلاح في تسجيل أهداف من لعب مفتوح خلال 7 مباريات متتالية في منافسات الدوري الإنجليزي لأول مرة في مسيرته مع ليفربول.

أهداف صلاح في جميع مواسمه مع ليفربول

- موسم 2017-2018: 44 هدفًا (52 مباراة)

- موسم 2018-2019: 27 هدفًا (52 مباراة)

- موسم 2019-2020: 23 هدفًا (48 مباراة)*

- موسم 2020-2021: 31 هدفًا (51 مباراة)

- موسم 2021-2022: 31 هدفًا (51 مباراة)

- موسم 2022-2023: 30 هدفًا (51 مباراة)

- موسم 2023-2024: 25 هدفًا (44 مباراة)

- موسم 2024-2025: 34 هدفًا (52 مباراة)

- موسم 2025-2026: 3 أهداف (11 مباراة)

ويحتاج صلاح 21 هدفًا إضافيًا من أجل تخطي الموسم الأسوأ في مسيرته مع ليفربول، كان ذلك في 2019-2020.

ويظل موسم 2019-2020، رغم أنه الأسوأ على مستوى تسجيل الأهداف، ناجحًا بالنسبة إلى محمد صلاح الذي حقق فيه ليفربول لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عامًا.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg