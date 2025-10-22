بايرن ميونيخ يقطع الطريق حول "بديل صلاح"

بدأ نادي بايرن ميونيخ اتخاذ خطوات جادة نحو تأمين لاعبه مايكل أوليس، في ظل دخول اللاعب ضمن أنظار العديد من الأندية الأوروبية في محاولة لضمه في الصيف المقبل.

وأفادت شبكة "سكاي سبورت"، اليوم الأربعاء، أن نادي بايرن ميونيخ حريص على تمديد عقد أوليس، والذي ينتهي في صيف 2029، دون وضع شرط جزائي يتيح له الرحيل.

وكان أوليس قد انتقل إلى بايرن ميونيخ في صيف 2024، قادمًا من نادي كريستال بالاس، في صفقة مالية قُدِّرت بـ53 مليون يورو تقريبًا، قبل أن ترتفع قيمته التسويقية إلى 130 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

ويُقدّم أوليس مستويات مميزة مع بايرن ميونيخ منذ بداية الموسم الحالي 2025-2026، حيث شارك في 16 مباراة، سجّل خلالها تسعة أهداف، كما صنع ثمانية أهداف.

وارتبط أوليس بالانتقال إلى صفوف ليفربول، ليكون بديلاً لمحمد صلاح في المستقبل، حيث يمتلك الجناح المصري الدولي عقدًا مع "الريدز" ينتهي في صيف 2027.

ويعمل نادي ليفربول على تدعيم مركزي الجناح لتعويض رحيل صلاح في المستقبل، بجانب الدفاع أيضًا لخلافة فيرجيل فان دايك قائد الفريق، والذي ينتهي عقده في صيف 2027 أيضًا.