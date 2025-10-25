تجديد سري.. نيوكاسل يحتفظ بخدمات تونالي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأربعاء، عن نجاح إدارة نيوكاسل في تأمين خدمات لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي داخل قلعة "الماجبايز".

وكان من المفترض أن ينتهي عقد صاحب الـ25 عامًا مع نيوكاسل في صيف 2028، إلا أن إدارة النادي الإنجليزي قامت بتمديد عقده حتى صيف 2029، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي آخر حتى صيف 2030.

وقامت إدارة نيوكاسل، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، بهذه الخطوة خلال فترة إيقاف تونالي لمدة 10 أشهر بسبب قضية مراهنات، خلال فترة تواجده مع ميلان.

ولم تُعلن إدارة نيوكاسل عن تمديد عقده خلال فترة إيقافه حتى لا يتعرض اللاعب والنادي لأي أزمات قانونية، في ظل أن العقوبة تفترض عدم قيام اللاعب بأي نشاط يتعلق بكرة القدم.

وانتقل الدولي الإيطالي إلى نيوكاسل في صيف 2023، في صفقة مالية قُدّرت بما يقرب من 60 مليون يورو، إلا أن اللاعب أثبت قدرته على أن يكون من أعمدة المدرب إيدي هاو.

وشارك تونالي في 67 مباراة مع نيوكاسل في كافة المسابقات، سجّل خلالها 7 أهداف، إلى جانب صناعة 5 أهداف، كما قاد فريقه للفوز بكأس رابطة الأندية المحترفة في الموسم الماضي، بالفوز على ليفربول بنتيجة 2-1.