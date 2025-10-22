أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، فوز النجم الإنجليزي هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ماجواير قاد مانشستر يونايتد للفوز على ليفربول، بعد تسجيله لهدف الفوز في الدقيقة 84 من عمر اللقاء، الذي أقيم في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وحصل ماجواير على نسبة تصويت من الجماهير بلغت 42%، وكان النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي أقرب منافس له بنسبة 14%.

بينما جاءت نسبة تصويت السداسي الآخر، جان فيليب ماتيتا (12%)، بوكايو ساكا (11%)، رييس جيمس (10%)، نوردي موكيلي (7%)، بيدرو نيتو (3%) وجونيور كروبي (1%).

اللاعبون الذين حصلوا على جائزة أفضل لاعب في الجولة بالدوري الإنجليزي.

الجولة الأولى: ريتشاليسون (توتنهام).

الجولة الثانية: جواو بالينيا (توتنهام).

الجولة الثالثة: دومينيك سوبوسلاي (ليفربول).

الجولة الرابعة: لوكاس بيرجفال (توتنهام).

الجولة الخامسة: ريان جرافنبرخ (ليفربول).

الجولة السادسة: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي).

الجولة السابعة: مويسيس كايسيدو (تشيلسي).

الجولة الثامنة: هاري ماجواير (مانشستر يونايتد).