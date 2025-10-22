المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مانشستر يونايتد يخطط لخطف هدف ريال مدريد

محمد همام

كتب - محمد همام

03:23 م 22/10/2025
مانشستر يونايتد

فريق مانشستر يونايتد

يخطط نادي مانشستر يونايتد للدخول في صفقة يسعى إليها ريال مدريد في الصيف المقبل، وهي التعاقد مع لاعب الوسط الألماني أنجيلو ستيلر، لاعب فريق شتوتجارت.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت"، فإن مانشستر يونايتد يراقب وضع اللاعب ستيلر، حيث لا يمانع نادي شتوتجارت من رحيل اللاعب.

ويرغب نادي شتوتجارت في بيع اللاعب، لكن بشرط دفع مبلغ يتخطى قيمة الشرط الجزائي، والذي يُقدّر بـ50 مليون يورو.

صاحب الـ24 عامًا يُعد من أهداف نادي ريال مدريد، والذي يفكر في ضمه خلال الصيف المقبل من أجل تدعيم مركز الوسط.

ويمتلك الدولي الألماني عقدًا مع شتوتجارت ينتهي في صيف 2028، حيث جذب الأنظار منذ قدومه من صفوف هوفنهايم في صيف 2023، في صفقة قُدرت قيمتها بـ6 ملايين يورو.

ويُعد ستيلر من ناشئي بايرن ميونيخ، حيث تدرّج في جميع الفئات السنية للفريق البافاري قبل أن يصل للفريق الرديف، ثم رحل في 2021 في صفقة انتقال حر إلى هوفنهايم.

وشارك لاعب الوسط الألماني في الموسم الحالي في 11 مباراة، سواء محليًا أو قاريًا، ليسجل هدفًا إلى جانب صناعة أربعة أهداف.

