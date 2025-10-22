أموريم يرسم طريق انتقال ليفاندوفسكي إلى مانشستر يونايتد

زعمت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، قريب من الانتقال إلى مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فإن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في الصيف المقبل.

وحصل أموريم على تأييد من صُنّاع القرار في إدارة ناديه، كما أبدى اللاعب بالفعل رغبته في الرحيل إلى صفوف "الشياطين الحمر"، حيث ستكون الصفقة مجانية نظرًا لنهاية عقده.

ولا ينوي نادي برشلونة تجديد عقد صاحب الـ37 عامًا، حيث كان قد انتقل إلى "البلوجرانا" قادمًا من بايرن ميونيخ في صيف 2022، في صفقة مالية بلغت قيمتها 45 مليون يورو.

وخاض الدولي البولندي خلال هذا الموسم تسع مباريات فقط، استطاع من خلالها أن يسجل أربعة أهداف، جاء جميعها في مسابقة الدوري الإسباني.

وبدأ المدير الرياضي لنادي برشلونة، ديكو، التفكير في تدعيم الجانب الأمامي لتعويض رحيل ليفاندوفسكي المرتقب، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.