المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
سموحة

سموحة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أموريم يرسم طريق انتقال ليفاندوفسكي إلى مانشستر يونايتد

محمد همام

كتب - محمد همام

03:39 م 22/10/2025
روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة

روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة

زعمت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، قريب من الانتقال إلى مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فإن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في الصيف المقبل.

وحصل أموريم على تأييد من صُنّاع القرار في إدارة ناديه، كما أبدى اللاعب بالفعل رغبته في الرحيل إلى صفوف "الشياطين الحمر"، حيث ستكون الصفقة مجانية نظرًا لنهاية عقده.

ولا ينوي نادي برشلونة تجديد عقد صاحب الـ37 عامًا، حيث كان قد انتقل إلى "البلوجرانا" قادمًا من بايرن ميونيخ في صيف 2022، في صفقة مالية بلغت قيمتها 45 مليون يورو.

وخاض الدولي البولندي خلال هذا الموسم تسع مباريات فقط، استطاع من خلالها أن يسجل أربعة أهداف، جاء جميعها في مسابقة الدوري الإسباني.

وبدأ المدير الرياضي لنادي برشلونة، ديكو، التفكير في تدعيم الجانب الأمامي لتعويض رحيل ليفاندوفسكي المرتقب، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.

الدوري الإنجليزي برشلونة مانشستر يونايتد الدوري الإسباني ليفاندوفسكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg