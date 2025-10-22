أفادت تقارير صحفية أن ناديي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين أبديا اهتمامهما بضم المهاجم البرازيلي فيتور روكي، لاعب بالميراس الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2026.

هل يرحل فيتور روكي عن بالميراس؟

ووفقًا لموقع "caughtoffside"، يراقب الناديان تطور اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عن كثب، بعدما استعاد تألقه مع بالميراس وسجل 17 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم، عقب فترة صعبة قضاها في صفوف برشلونة الإسباني.

وأضاف التقرير أن تشيلسي وتوتنهام يدرسان تقديم عرض رسمي للتعاقد مع المهاجم الشاب، إلا أن المفاوضات قد تكون معقدة في ظل تمسك النادي البرازيلي بخدماته، خاصة بعد المستويات المميزة التي يقدمها في الفترة الأخيرة.

من جانب آخر، أشارت التقارير إلى أن اللاعب نفسه يعيش فترة استقرار في البرازيل ويستمتع بالمشاركة الأساسية مع فريقه، ما يجعل قرار الانتقال إلى الدوري الإنجليزي تحديًا صعبًا في هذه المرحلة، خصوصًا في ظل المنافسة القوية على المراكز الأساسية في أندية مثل تشيلسي وتوتنهام.

وفي حال انتقاله إلى إنجلترا، سيحتاج روكي إلى ضمانات بشأن المشاركة المنتظمة، إذ لن يرغب في تكرار تجربة الجلوس على مقاعد البدلاء كما حدث معه في برشلونة.

ويلقب فيتور روكي بـ"النمر" نظرًا لأسلوبه القتالي في الملعب، ويعد من أبرز المواهب الصاعدة في أمريكا الجنوبية، ما يجعله هدفًا استراتيجيًا على المدى الطويل لكبار أندية أوروبا الباحثة عن مهاجم شاب يمتلك الحس التهديفي والسرعة.

