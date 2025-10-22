المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
المصري

المصري

0 0
20:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 0
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

1 0
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

بعد تألقه في البرازيل.. فيتور روكي مطلوب في الدوري الإنجليزي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:58 م 22/10/2025
فيتور روكي

المهاجم البرازيلي فيتور روكي

أفادت تقارير صحفية أن ناديي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين أبديا اهتمامهما بضم المهاجم البرازيلي فيتور روكي، لاعب بالميراس الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2026.

هل يرحل فيتور روكي عن بالميراس؟

ووفقًا لموقع "caughtoffside"، يراقب الناديان تطور اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عن كثب، بعدما استعاد تألقه مع بالميراس وسجل 17 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم، عقب فترة صعبة قضاها في صفوف برشلونة الإسباني.

وأضاف التقرير أن تشيلسي وتوتنهام يدرسان تقديم عرض رسمي للتعاقد مع المهاجم الشاب، إلا أن المفاوضات قد تكون معقدة في ظل تمسك النادي البرازيلي بخدماته، خاصة بعد المستويات المميزة التي يقدمها في الفترة الأخيرة.

من جانب آخر، أشارت التقارير إلى أن اللاعب نفسه يعيش فترة استقرار في البرازيل ويستمتع بالمشاركة الأساسية مع فريقه، ما يجعل قرار الانتقال إلى الدوري الإنجليزي تحديًا صعبًا في هذه المرحلة، خصوصًا في ظل المنافسة القوية على المراكز الأساسية في أندية مثل تشيلسي وتوتنهام.

وفي حال انتقاله إلى إنجلترا، سيحتاج روكي إلى ضمانات بشأن المشاركة المنتظمة، إذ لن يرغب في تكرار تجربة الجلوس على مقاعد البدلاء كما حدث معه في برشلونة.

ويلقب فيتور روكي بـ"النمر" نظرًا لأسلوبه القتالي في الملعب، ويعد من أبرز المواهب الصاعدة في أمريكا الجنوبية، ما يجعله هدفًا استراتيجيًا على المدى الطويل لكبار أندية أوروبا الباحثة عن مهاجم شاب يمتلك الحس التهديفي والسرعة.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

فيتور روكي

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

