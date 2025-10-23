صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

غضب صلاح

سيطرت مشاعر الغضب على ملامح وجه محمد صلاح، بعد فوز ليفربول (5-1) على آينتراخت فرانكفورت.

وبدا صلاح مستاءً وحزينًا أثناء مروره في النفق المؤدي إلى غرف الملابس في ملعب دويتشه بنك بارك، بسبب مشاركته لمدة 16 دقيقة فقط ضد فرانكفورت.

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء في مباراتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2017.

ذا صن

صدمة جديدة في ليفربول

تلقى نادي ليفربول صدمة جديدة أمام آينتراخت فرانكفورت، بعد أن اضطر المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك إلى مغادرة المباراة مصابًا بين الشوطين.

وأكد المدرب الهولندي آرني سلوت أن إيزاك شعر بآلام في عضلة الفخذ.

وقال مدرب ليفربول: "آمل أن يكون كل شيء على ما يرام، لكن ليس من السهل أن تجد التوازن بعد فترة غياب طويلة عن ملاعب كرة القدم بسبب الإصابات".

يشار إلى أن الهولندي جيريمي فريمبونج غادر أيضًا أمام فرانكفورت بسبب الإصابة.

سكاي سبورتس

إنجاز تشيلسي

سحق تشيلسي ضيفه أياكس أمستردام الهولندي بـ5 أهداف مقابل هدف وحيد.

وشهد الفوز على أياكس رقمًا قياسيًا في دوري أبطال أوروبا، إذ أصبح تشيلسي أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل له 3 لاعبين مراهقين في مباراة واحدة.

وأحرز مارك جويو وإستيفاو وتيريك جورج أهدافًا لتشيلسي ضد أياكس، مع الإشارة إلى أن الثلاثي لم يبلغ بعد سن الـ20 عامًا.

الصحافة الإسبانية

موندو ديبورتيفو

فلسفة فليك

يعتمد هانزي فليك، مدرب برشلونة، هانزي فليك، مدرب برشلونة، على الثنائي فيران توريس ورافينيا في مباراة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ويسعى فليك للاعتماد على الثنائي لإمكانياتهم الكبيرة في إحداث الفارق في الشوط الثاني بالتحديد، وبالتالي سيضعهم في التشكيل الأساسي للمباراة الهامة.

ويلعب برشلونة مع ريال مدريد يوم الأحد المقبل، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن مباريات الدوري الإسباني 2025-26.

تحرك ريال مدريد

سعى ريال مدريد كثيرا من أجل إلغاء مباراة فياريال وبرشلونة التي كان من المقرر أن تقام في ميامي.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني إلغاء مباراة برشلونة وفياريال التي كان مقررا لها أن تقام في ميامي الأمريكية.

وقدم ريال مدريد كل ما يملكه لإلغاء هذه المباراة، حيث أرسل خطابا إلى جميع الجهات المسؤولة "المجلس الرياضي الإسباني (CSD)، والاتحاد الإسباني، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم"، لإلغاء هذه المباراة.

آس

جدل ريال مدريد

أحدث إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، الجدل بعدما تدخل بقوة على لاعب يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وكان بإمكان ريال مدريد أن ينهي المباراة بعشرة لاعبين، ففي الدقيقة 62، وبينما كانت النتيجة 1-0، قام إبراهيم دياز بتدخل عنيف على تورام نتج عنه بطاقة صفراء فقط.

وكان قرار حكم المباراة جدليا للغاية، بعدما قرر منح دياز بطاقة صفراء فقط دون إشهار أي بطاقة حمراء.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

لغز لوكمان

مر النيجيري أديمولا لوكمان بواحد من أصعب فصول الصيف في تاريخ سوق الانتقالات بسبب تمرده، لكن مستقبله مع أتالانتا لا يزال لغزا.

وينتهي عقد لوكمان الحالي في يونيو 2027، ومن غير الواضح إلى متى سيظل في بيرجامو.

وأظهر أتالانتا الصبر في انتظار اللحظة المناسبة لإعادته إلى التشكيلة الأساسية ، وهو ما حدث في نهاية الأسبوع ضد لاتسيو، ويبدو أن لوكمان يفتقر بشكل واضح إلى اللياقة البدنية، لكن أداءه يتحسن تدريجيا.

لاجازيتا ديلو سبورت

مصير مدافع ميلان

أكد فيكايو توموري مدافع ميلان أنه ملتزم بشكل كامل مع الفريق، في حين أن ناديه يستكشف تعزيزات دفاعية في فترة الانتقالات في يناير.

وتحدث المدافع الإنجليزي عن مستقبله، وأوضح أنه لا ينوي مغادرة سان سيرو.

وقال: "ميلان نادٍ عظيم، وسأبقى هنا حتى يقول لي المسؤولون: هذا يكفي - هذا هو بيتي، ولم أفكر كثيرًا في التجديد، لأنني أريد التركيز على المباراة القادمة، وعندما يريدون مناقشة العقد، سأفكر فيه".

الصحافة الفرنسية

RMC



إشادة باوليتا

أشاد بيدرو ميجيل باوليتا، بمواطنه فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان، الذي كان لا يزال متألقًا خلال فوز فريق العاصمة الفرنسية على باير ليفركوزن (7-2)، دوري أبطال أوروبا.

وأكد لاعب باريس سان جيرمان السابق، أن فيتينيا بلا شك أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، إلى جانب بيدري لاعب برشلونة.

ليكيب

محاضرة الخليفي

أكد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، خلال محاضرة ألقاها في أحد الجامعات على أهمية العمل الجماعي، مذكرًا بأن كل لاعب في الماضي شارك في الوصول إلى تحقيق دوري أبطال أوروبا.

وألقى الخليفي محاضرة حول "تحول باريس سان جيرمان" و"الاستراتيجية والاقتصاد وراء نجاحه"، واستمرت الفقرةٍ لمدة ساعةً كاملة.

وشهد الحفل حضور أكثر من 500 طالب، فيما كانت كأس دوري أبطال أوروبا حاضرة كجزء من الفعالية، واختتم ناصر الخليفي اللقاء بطرح مسابقة مرتجلة حول تاريخ ناديه، وكرّم أصحاب الإجابات الصحيحة بقميص الفريق باللونين الأحمر والأزرق.

الصحافة الألمانية

كيكر

كارل يدخل تاريخ دوري الأبطال

سطر الشاب لينارت كارل اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم الألمانية، بعدما أصبح أصغر لاعب ألماني يسجل هدفًا في دوري أبطال أوروبا، خلال مشاركته الأساسية الأولى مع فريقه مساء الأربعاء أمام بافوس، في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه 5-1.

وجاء هدف كارل في الدقيقة الخامسة من المباراة، ليمنح فريقه انطلاقة مثالية، محققًا أمنية مدربه فينسنت كومباني الذي قال قبل اللقاء: "نريده أن يشكل تهديدًا على المرمى"، وهو ما ترجم الشاب الموهوب فورًا على أرض الملعب.

سكاي سبورت

بايرن يتحرك لتأمين أوليس

بدأ نادي بايرن ميونيخ اتخاذ خطوات جادة لتأمين مستقبل نجمه مايكل أوليس، في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى بالتعاقد معه خلال الصيف المقبل.

ويسعى النادي البافاري إلى تمديد عقد اللاعب دون إدراج شرط جزائي يسمح برحيله، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى صيف 2029.

وانتقل أوليس إلى بايرن في صيف 2024 قادمًا من كريستال بالاس مقابل نحو 53 مليون يورو، قبل أن ترتفع قيمته السوقية بشكل لافت إلى 130 مليون يورو وفقًا لموقع ترانسفير ماركت.