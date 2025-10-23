أستون فيلا يسعى لتجديد عقود روجرز وكاش وماكجين

أكد الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا، أن إدارة النادي تعمل حاليًا على تجديد عقود ثلاثي الفريق مورجان روجرز وماتي كاش وجون ماكجين، نظرًا لأهميتهم الكبيرة في مشروع النادي خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح إيمري في تصريحات قبل مواجهة جو آهيد إيجلز، مساء الخميس، في الدوري الأوروبي، أن اللاعبين الثلاثة يمثلون عناصر أساسية في تطور الفريق، الذي وصل الموسم الماضي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويملك روجرز عقدًا ممتدًا حتى عام 2030، لكنه أصبح من الركائز الأساسية في صفوف منتخب إنجلترا تحت قيادة توماس توخيل، في حين جذب كاش وماكجين اهتمام عدد من أندية البريميرليج خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف المدرب الإسباني: "النادي يعمل على تسوية الموقف الفردي لكل لاعب من الثلاثي، فهم جميعًا يمثلون أهمية كبيرة بالنسبة لنا، والتزامهم تجاه أستون فيلا هائل، ودائمًا يقدمون أداءً إيجابيًا ويتطورون باستمرار، وهو أمر مهم جدًا للفريق".