هدف ليفربول.. دورتموند قد يُجبر على بقاء مدافعه

محمد همام

كتب - محمد همام

01:03 م 23/10/2025
بروسيا دورتموند

فريق بوروسيا دورتموند

كشفت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الخميس، أن نادي بوروسيا دورتموند قد يُجبر على بقاء مدافعه الألماني نيكو شلوتربيك، الذي من المقرر أن ينتهي عقده في صيف 2027.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، أنه في حال عدم تمكن نادي بوروسيا دورتموند من تمديد عقد شلوتربيك، فإن النادي سيكون مضطرًا للاحتفاظ باللاعب حتى نهاية عقده، على أن يرحل مجانًا بعد ذلك.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن المدافع الألماني سيكون متاحًا للانتقال لأي نادٍ مجانًا في حال عدم تجديد عقده مع دورتموند.

وكان صاحب الـ25 عامًا قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف ليفربول وبرشلونة، إلا أن "الريدز" يُظهرون تمسكًا كبيرًا بضم اللاعب ليكون بديلاً للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي من المقرر أن ينتهي عقده أيضًا في صيف 2027.

يُذكر أن نيكو شلوتربيك انتقل إلى صفوف دورتموند قادمًا من فرايبورج في 2022، حيث قدرت الصفقة بحوالي 20 مليون يورو.

وشارك الدولي الألماني هذا الموسم في 6 مباريات، بواقع 470 دقيقة، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

الدوري الإنجليزي برشلونة ليفربول بوروسيا دورتموند نيكو شلوتربيك

