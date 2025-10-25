المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
زيركزي يطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد

محمد همام

كتب - محمد همام

01:57 م 23/10/2025
احتفال زيركزي مهاجم مانشستر يونايتد

زيركزي لاعب مانشستر يونايتد

طلب الهولندي جوشوا زيركزي، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، الرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما قرر روبن أموريم استبعاد اللاعب من حساباته.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن زيركزي يرى صعوبة في الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق على المدى الطويل، بسبب التعاقد مع برايان مبيومو وماتيوس كونيا وبنجامين سيسكو.

وأضافت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد منفتح على خروج زيركزي على سبيل الإعارة، نظرًا لوجود اهتمامات من روما وكومو.

صاحب الـ24 عامًا انتقل إلى مانشستر يونايتد قادمًا من بولونيا في 2024 في صفقة مالية قدرت بـ42 مليون يورو.

وخاض المهاجم الهولندي 4 مباريات مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بواقع 82 دقيقة، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف، وهو ما دفعه للتفكير في الرحيل من أجل ضمان المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد ضد برايتون يوم السبت المقبل في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد زيركزي

