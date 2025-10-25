زيركزي يطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد

طلب الهولندي جوشوا زيركزي، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، الرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما قرر روبن أموريم استبعاد اللاعب من حساباته.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن زيركزي يرى صعوبة في الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق على المدى الطويل، بسبب التعاقد مع برايان مبيومو وماتيوس كونيا وبنجامين سيسكو.

وأضافت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد منفتح على خروج زيركزي على سبيل الإعارة، نظرًا لوجود اهتمامات من روما وكومو.

صاحب الـ24 عامًا انتقل إلى مانشستر يونايتد قادمًا من بولونيا في 2024 في صفقة مالية قدرت بـ42 مليون يورو.

وخاض المهاجم الهولندي 4 مباريات مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بواقع 82 دقيقة، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف، وهو ما دفعه للتفكير في الرحيل من أجل ضمان المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد ضد برايتون يوم السبت المقبل في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي.