صراع لندني يهدد عودة جوهرة أرجنتينية إلى ريال مدريد

زعمت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن هناك رغبة من جانب آرسنال وتشيلسي في الفوز بصفقة اللاعب الأرجنتيني نيكو باز، لاعب فريق كومو الإيطالي.

صاحب الـ21 عامًا يقدم مستويات رائعة في الموسم الحالي مع كومو، وهو ما جعل ريال مدريد يفكر في تفعيل بند إعادة اللاعب إلى صفوفه في الصيف المقبل، بشرط دفع 10 ملايين يورو.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن آرسنال وتشيلسي مستعدان لإقناع نيكو باز برفض العودة إلى ريال مدريد والانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب الأرجنتيني قد يفكر في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي في ظل وجود العديد من اللاعبين في وسط ملعب ريال مدريد، مما قد يقلل من فرصه في الحصول على دقائق لعب كافية.

وكان اللاعب الأرجنتيني الشاب قد انتقل إلى كومو في صيف 2024 قادمًا من فريق الشباب في ريال مدريد مقابل 6 ملايين يورو.

ويقدر سعر اللاعب بـ55 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، وقد خطف الأنظار سريعًا في الموسم الحالي بعدما ساهم بـ8 أهداف في 8 مباريات.

سجل نيكو باز 4 أهداف وصنع مثلها في مسابقة الدوري الإيطالي، مما يعزز فرصه في الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى.