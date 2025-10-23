المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:38 م 23/10/2025
الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي

تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، بإقامة الجولة التاسعة من المسابقة.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 8 جولات من الموسم الجديد.

واختتمت الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الإثنين الماضي، بينما تنطلق الجولة التاسعة غدا الجمعة.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي

الجمعة 24 أكتوبر 2025

ليدز يونايتد × وست هام - 10 مساء

السبت 25 أكتوبر 2025

تشيلسي × سندرلاند - 5 مساء

نيوكاسل يونايتد × فولهام - 5 مساء

مانشستر يونايتد × برايتون - 7:30 مساء

برينتفورد × ليفربول - 10 مساء

الأحد 26 أكتوبر 2025

أرسنال × كريستال بالاس - 5 مساء

أستون فيلا × مانشستر سيتي - 5 مساء

بورنموث × نوتنجهام فورست - 5 مساء

وولفرهامبتون × بيرنلي - 5 مساء

إيفرتون × توتنهام - 7:30 مساء

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا

ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

