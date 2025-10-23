المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أرسنال وحيدا في الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة التاسعة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:33 م 23/10/2025
الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي

تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لعودة المنافسة، بإقامة الجولة التاسعة من المسابقة.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 8 جولات من الموسم الجديد.

واختتمت الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الإثنين الماضي، بينما تنطلق الجولة التاسعة غدا الجمعة.

وبعد انتهاء أول 8 جولات، يتربع أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام مانشستر سيتي، أقرب ملاحقيه.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 قبل الجولة التاسعة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

أرسنال - 19 نقطة

مانشستر سيتي - 16 نقطة

ليفربول - 15 نقطة

بورنموث - 15 نقطة

تشيلسي - 14 نقطة

توتنهام - 14 نقطة

سندرلاند - 14 نقطة

طالع الترتيب كاملا من هنا

أرسنال الدوري الإنجليزي ترتيب الدوري الإنجليزي

