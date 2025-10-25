خطوة من جوهرة برايتون للرحيل إلى مانشستر يونايتد

اتخذ الدولي الكاميروني كارلوس باليبا، لاعب فريق برايتون، خطوة نحو الانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان صاحب الـ21 عامًا هدفًا لانتقال محتمل إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، إلا أن إدارة برايتون رفضت التخلي عن لاعب الوسط الكاميروني.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن كارلوس باليبا أجرى محادثات خاصة مع مدرب برايتون، فابيان هورزيلر، حيث أكد الأخير أن النادي ملتزم بالتعاون مع اللاعب.

وانتقل باليبا إلى برايتون في صيف 2023 قادمًا من ليل الفرنسي في صفقة مالية قدرت بـ27 مليون يورو.

وبدأ باليبا الموسم الحالي بشكل متواضع، حيث شارك في 10 مباريات مع الفريق الملقب بـ"النورس". وفي الموسم الماضي (2024-2025)، خاض 40 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.