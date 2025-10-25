المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
خطوة من جوهرة برايتون للرحيل إلى مانشستر يونايتد

محمد همام

كتب - محمد همام

05:13 م 23/10/2025
كارلوس باليبا لاعب خط وسط برايتون

كارلوس باليبا لاعب فريق برايتون

اتخذ الدولي الكاميروني كارلوس باليبا، لاعب فريق برايتون، خطوة نحو الانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان صاحب الـ21 عامًا هدفًا لانتقال محتمل إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، إلا أن إدارة برايتون رفضت التخلي عن لاعب الوسط الكاميروني.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن كارلوس باليبا أجرى محادثات خاصة مع مدرب برايتون، فابيان هورزيلر، حيث أكد الأخير أن النادي ملتزم بالتعاون مع اللاعب.

وانتقل باليبا إلى برايتون في صيف 2023 قادمًا من ليل الفرنسي في صفقة مالية قدرت بـ27 مليون يورو.

وبدأ باليبا الموسم الحالي بشكل متواضع، حيث شارك في 10 مباريات مع الفريق الملقب بـ"النورس". وفي الموسم الماضي (2024-2025)، خاض 40 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد برايتون كارلوس باليبا

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

