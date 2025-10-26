المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مرموش: فخور بمصريتي.. وهدفي ضد بورنموث كان جنونيًا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:44 م 23/10/2025
مرموش وهالاند

عمر مرموش - لاعب مانشستر سيتي

أبدى عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، فخره الشديد بكونه أحد أهم عناصر منتخب مصر مؤخرًا، مشيرًا إلى أن لاعبي مانشستر سيتي يسهلون عليه الانسجام سريعًا.

وقال مرموش في حواره مع الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي: "فخور بكوني مصري وأمر يشرفني بكل تأكيد، وأحاول تمثيل بلدي على أفضل نحو ممكن".

وأضاف: "كما أحاول أن أظهر إمكانياتنا، لأن لدينا الكثير من المواهب، وآمل منح الشجاعة والثقة للآخرين في مصر، ويبدؤوا في حلمهم".

وانتقل مرموش للحديث عن هدفه ضد بورنموث.. قائلًا: "لا يمكنني وصف ما شعرت به بعد هدفي في بورنموث -أفضل هدف في الدوري الإنجليزي.. كان شعورًا رائعًا للغاية أن أسدد من مسافة بعيدة جدًا وأن تسكن الكرة الشباك، لقد كان أمرًا جنونيًا".

وتابع: "كانت لدي مساحة من أجل التقدم أكثر، لكنني شعرت أنني أرغب في التسديد.. لا يمكنني أن أشرح ما كان يدور في عقلي، لكن هناك بعض الأشياء التي يفعلها الشخص بشكل تلقائي، وفي النهاية كان قراري صحيحًا.. تقييم هدفي في بورنموث من 5؟ سأمنحه 6".

أما عن هدفه ضد نيوكاسل.. قال: "هدفي الأول في نيوكاسل كان بمساعدة هالاند.. خلق لي المساحة بتحركاته، وسحب المدافعين، ثم بفضل تمريرة إيدرسون سجلت هدفي الأول في الدوري الإنجليزي".

وواصل: "اخترت وضع الكرة (لوب) فوق حارس نيوكاسل لأن تريبيير كان خلفي، واعتقدت أن ذلك سيكون القرار الأفضل".

وأكمل مرموش: "ليس من السهل التأقلم في دوري مثل الدوري الإنجليزي لكن تسجيل الأهداف ساعدني، وجعلني مرتاحًا أكثر، كما أن الجميع في مانشستر سيتي قدم لي الدعم والمساندة حتى أندمج سريعًا".

وزاد: "لعبت مباراتين قبل أن أسجل أول أهدافي بالدوري الإنجليزي خلال المباراة الثالثة، وبالطبع كنت أنتظر ذلك، ولا توجد بداية أفضل من إحراز هاتريك في دوري كبير، خاصة أنه الأول في مسيرتي.. سأمنح أسيست إيدرسون 5 من 5، وتسديدتي 4 من 5".

وأنهى: "توقعت أن يرسل سافينيو الكرة في ذلك المكان، لذا تحركت سريعًا، وكنت واثقًا بعد استلامي الكرة أنني سأسجل الهاتريك.. والفضل كله يعود إلى سافينيو، أنا فقط لمست الكرة".

مباراة مانشستر سيتي القادمة
منتخب مصر الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي مرموش

