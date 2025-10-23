المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
اعتزال كارسون.. رحلة طويلة و4 ملايين إسترليني عن كل ظهور مع مانشستر سيتي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:48 م 23/10/2025
سكوت كارسون

سكوت كارسون يعتزل كرة القدم

أعلن الحارس الإنجليزي سكوت كارسون، لاعب مانشستر سيتي السابق، اعتزاله كرة القدم رسميًا عن عمر 40 عامًا، ليضع نهاية لمسيرة امتدت لأكثر من عقدين داخل الملاعب الإنجليزية والأوروبية.

سكوت كارسون يعتزل كرة القدم عند الأربعين

ونشر كارسون بيانًا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "بعد رحلة مذهلة داخل الملاعب، حان الوقت لتعليق القفازات، لقد منحتني كرة القدم كل شيء، الذكريات، والصداقات، واللحظات التي لن أنساها أبدًا".

وأضاف: "شكرًا لكل زميل ومدرب ومشجع ونادٍ ساهم في مسيرتي، لقد كان شرفًا لي".

كارسون، الذي بدأ مسيرته مع ليدز يونايتد قبل أن يرتدي قمصان ليفربول وأستون فيلا وويست بروميتش وديربي كاونتي، اختتم مشواره بقميص مانشستر سيتي، حيث أمضى أربع سنوات في صفوف الفريق السماوي.

انضم الحارس المخضرم إلى السيتي بشكل دائم عام 2021 قادمًا من ديربي كاونتي، بعد موسمين قضاهما في صفوف الفريق على سبيل الإعارة.

ورغم مشاركته في مباراتين فقط مع بطل إنجلترا، فإن راتبه الضخم جعله يحصل على ما يعادل أكثر من 4 ملايين جنيه إسترليني عن كل مباراة لعبها.

وجاءت مشاركته الأولى مع السيتي أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2021، بينما خاض الثانية لمدة 17 دقيقة أمام سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا العام التالي.

وكان نادي مانشستر سيتي قد أقام حفلاً وداعيًا للحارس المخضرم، تصدر خلاله إيرلينج هالاند قائمة المكرمين، وسط إشادة كبيرة من زملائه في الفريق بجماعيته وخبرته التي أفادت اللاعبين الشباب داخل غرفة الملابس.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي سكوت كارسون هالاند

