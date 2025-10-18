أكد عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، سبب عدم شعوره بالضغوط عند السفر إلى أوروبا لخوض تجربة الاحتراف، مشيرا إلى أن الدوري المصري يملك 3 أندية كبيرة على أقصى تقدير.

وقال مرموش في تصريحات للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي: "كنت ألعب لفريق صغير في طفولتي، ومصر بها فريقان كبيران أو 3 فقط، لذا لم أشعر بضغوطات كبيرة، وهذا جعل احترافي أسهل لأن الجماهير لم تكن تعرف اسمي من الأساس".

وأضاف: "استغرقت عامين من أجل التأقلم على الأجواء في أوروبا، واللعب أمام الجماهير، لأنني لم أكن معتادًا على ذلك".

وواصل مرموش: "دائما ما أحاول إظهار شخصيتي في الملعب، وأمنح نفسي الثقة حتى لو أخطأت في تجربة أو محاولة ما، وأحاول دائمًا تحمل المسؤولية وإظهار الحلول الإبداعية التي أملكها".

وأنهى: "من أكثر الأشياء الإيجابية بالنسبة لي في مانشستر سيتي أن الفريق دائمًا ما يحاول تسجيل الأهداف حتى لو لم نحقق ذلك باستمرار، لكننا دائمًا نواصل المحاولة أكثر وأكثر وندفع بعضنا البعض إلى الأمام".