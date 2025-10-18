المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

1 0
19:45
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
باناثينايكوس

باناثينايكوس

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
نيس

نيس

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
شتورم جراتس

شتورم جراتس

الدوري الأوروبي
فرايبورج

فرايبورج

- -
22:00
أوتريخت

أوتريخت

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
22:00
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"لعبت في نادٍ صغير والناس لم تعرفني".. مرموش يكشف سبب سهولة احترافه من مصر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:26 م 23/10/2025
مرموش

عمر مرموش - لاعب مانشستر سيتي

أكد عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، سبب عدم شعوره بالضغوط عند السفر إلى أوروبا لخوض تجربة الاحتراف، مشيرا إلى أن الدوري المصري يملك 3 أندية كبيرة على أقصى تقدير.

وقال مرموش في تصريحات للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي: "كنت ألعب لفريق صغير في طفولتي، ومصر بها فريقان كبيران أو 3 فقط، لذا لم أشعر بضغوطات كبيرة، وهذا جعل احترافي أسهل لأن الجماهير لم تكن تعرف اسمي من الأساس".

وأضاف: "استغرقت عامين من أجل التأقلم على الأجواء في أوروبا، واللعب أمام الجماهير، لأنني لم أكن معتادًا على ذلك".

وواصل مرموش: "دائما ما أحاول إظهار شخصيتي في الملعب، وأمنح نفسي الثقة حتى لو أخطأت في تجربة أو محاولة ما، وأحاول دائمًا تحمل المسؤولية وإظهار الحلول الإبداعية التي أملكها".

وأنهى: "من أكثر الأشياء الإيجابية بالنسبة لي في مانشستر سيتي أن الفريق دائمًا ما يحاول تسجيل الأهداف حتى لو لم نحقق ذلك باستمرار، لكننا دائمًا نواصل المحاولة أكثر وأكثر وندفع بعضنا البعض إلى الأمام".

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري المصري مانشستر سيتي وادي دجلة مرموش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg