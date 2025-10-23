جفارديول: كنت أفكر في اعتزال كرة القدم لأنني أحب السلة

كشف يوشكو جفارديول، مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه كان قريبًا من ممارسة رياضة كرة السلة.

وعلى الرغم من وصول المدافع الكرواتي، إلى قمة مسيرته الاحترافية في كرة القدم، إلا أن جفارديول لم يكن يريد لعب هذه الرياضة.

وفي حديثه لبي بي سي سبورت، قال: "كنت أفكر في الاعتزال لأنني أحب كرة السلة أيضًا".

"لم أكن متأكدًا في كرة القدم بعد الآن لأنه عندما تصل إلى ملعب التدريب لا تشعر بالسعادة بعد الآن، هل تعلم؟".

وتابع: "كنت أحاول فقط العثور على حلول أخرى والشعور بالسعادة أكثر من ذي قبل لأن جميع أصدقائي كانوا يلعبون كرة السلة."

وواصل جفارديول: "حلمي بالطبع كان أن أصبح لاعب كرة قدم محترف، لكنني لم أكن أعلم أنني سأصل إلى هذا الحد".

وبدأ جفارديول مسيرته الحقيقية في كرة القدم، عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا، حيث انضم إلى نادي دينامو زغرب.

ثم انتقل جفارديول إلى نادي لايبزيج الألماني موسم 2021، ليخوض موسمين فقط قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي.