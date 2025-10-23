المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

1 0
19:45
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
باناثينايكوس

باناثينايكوس

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
نيس

نيس

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
شتورم جراتس

شتورم جراتس

الدوري الأوروبي
فرايبورج

فرايبورج

- -
22:00
أوتريخت

أوتريخت

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
22:00
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

جفارديول: كنت أفكر في اعتزال كرة القدم لأنني أحب السلة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:35 م 23/10/2025
جفارديول

جفارديول

كشف يوشكو جفارديول، مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه كان قريبًا من ممارسة رياضة كرة السلة.

وعلى الرغم من وصول المدافع الكرواتي، إلى قمة مسيرته الاحترافية في كرة القدم، إلا أن جفارديول لم يكن يريد لعب هذه الرياضة.

وفي حديثه لبي بي سي سبورت، قال: "كنت أفكر في الاعتزال لأنني أحب كرة السلة أيضًا".

"لم أكن متأكدًا في كرة القدم بعد الآن لأنه عندما تصل إلى ملعب التدريب لا تشعر بالسعادة بعد الآن، هل تعلم؟".

وتابع: "كنت أحاول فقط العثور على حلول أخرى والشعور بالسعادة أكثر من ذي قبل لأن جميع أصدقائي كانوا يلعبون كرة السلة."

وواصل جفارديول: "حلمي بالطبع كان أن أصبح لاعب كرة قدم محترف، لكنني لم أكن أعلم أنني سأصل إلى هذا الحد".

وبدأ جفارديول مسيرته الحقيقية في كرة القدم، عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا، حيث انضم إلى نادي دينامو زغرب.

ثم انتقل جفارديول إلى نادي لايبزيج الألماني موسم 2021، ليخوض موسمين فقط قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
كرة القدم مانشستر سيتي كرة السلة جفارديول

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

