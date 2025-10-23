يرتبط اسم مانشستر يونايتد دائمًا بصفقات كبرى تثير الجدل في سوق الانتقالات، حتى وإن لم يكن النادي في حاجة فعلية لتدعيم هذا المركز، إلا أن الشائعات لا تتوقف حول سعي الشياطين الحمر لخطف أبرز المواهب في العالم.

مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع إندريك من ريال مدريد

ومنذ تولي روبن أموريم القيادة الفنية للفريق، غيّر المدرب البرتغالي فلسفة اللعب بشكل واضح، متخليًا عن الأجنحة الهجومية واحدًا تلو الآخر، حيث رحل عن الفريق كل من ماركوس راشفورد، وأليخاندرو جارناتشو، وجادون سانشو، وأنتوني، ليبقى عماد ديالو الخيار الوحيد القادر على شغل هذا المركز، رغم أنه يستخدم أحيانًا كظهير.

ونظرًا لأن نظام أموريم لا يعتمد على الأجنحة، بدا من غير المنطقي أن يرتبط اسم مانشستر يونايتد بالتعاقد مع "رونالدو الجديد"، إلا إذا كان المقصود هنا هو "رونالدو نازاريو" المهاجم الأسطوري، وليس كريستيانو جناح ريال مدريد السابق.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة ميرور البريطانية أن مانشستر يونايتد من بين عدة أندية تتابع عن كثب وضع المهاجم البرازيلي الشاب إندريك مع ريال مدريد، في ظل تفكير اللاعب في مغادرة النادي على سبيل الإعارة بحثًا عن دقائق لعب أكثر قبل كأس العالم المقبلة.

ورغم تعاقد يونايتد مع المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو خلال الصيف الماضي، إلا أن احتمال رحيل جوشوا زيركزي قد يدفع إدارة النادي نحو تعزيز الخط الهجومي من جديد، ليظهر اسم إندريك كخيار محتمل في حال توافر فرصة لإعارته.

وفي حال قرر يونايتد التحرك لضم الموهبة البرازيلية، سيكون على روبن أموريم أن يضمن له مساحة مشاركة حقيقية داخل التشكيلة، وهو ما سيشكل تحديًا تكتيكيًا جديدًا أمام المدرب البرتغالي المعروف بانضباطه التكتيكي واعتماده على الأنظمة الجماعية الصارمة.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، اضغط هنا.