صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

سكاي

كرة بريميرليج الجديدة

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز، عن الكرة الجديدة، التي سيتم استخدامها للمرة الأولى في مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام، يوم 8 نوفمبر المقبل.

تصميم الكرة الجديدة يحتوي على 12 لوحة متساوية لضمان توزيع الوزن بدقة، مع طبقات أعمق لتحسين الديناميكية الهوائية للكرة.

ميرور

اجتماع فان دايك

أكد فيرجيل فان ديك، قائد ليفربول، أنه اجتمع مع آرني سلوت، المدير الفني، واجتماع آخر مع اللاعبين بشكل منفصل.

وقال فان ديك في تصريحات إعلامية، إنه لم يكن اجتماعًا طارئًا، هو شيء معتاد يحدث بعد كل مباراة.

طلب زيركزي

طلب جوشوا زيركزي، لاعب مانشستر يونايتد، الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جوشوا زيركزي يرغب في الحصول على فرصة للمشاركة خارج أولد ترافورد، بعدما ابتعد عن اللعب خلال الفترة الأخيرة.

الصحافة الإسبانية

موندو ديبورتيفو

رحيل شتيجن

اقترب رحيل الألماني تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، عن الفريق الكتالوني في الفترة الحالية.

وينتهي عقد شتيجن في يونيو 2028 ويبحث نادي برشلونة عن عرض له من أجل رحيله بعد تواجد وفرة في ذلك المركز.

ولا يستبعد نادي برشلونة أن يكون رحيل شتيجن يكون عن طريق الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

عودة رافينيا

أكمل البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة، تدريبات فريقه الكاملة مساء الخميس، ليعلن جاهزيته لمباراة ريال مدريد في كلاسيكو الكرة الإسبانية.

وكانت الأخبار سارة في برشلونة مساء الخميس، بعدما شارك أكثر من لاعب بعيدا عن رافينيا في التدريبات، لتكون قائمة الفريق الكتالوني جاهزة إلى حد كبير للمباراة.

ويلعب ريال مدريد مع برشلونة مساء يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الإسباني 2025-26

آس

جاهزية هويسن

بات دين هويسن، مدافع ريال مدريد، جاهزا للمشاركة في الكلاسيكو ضد برشلونة في بطولة الدوري الإسباني.

لم يُضمّ قلب دفاع ريال مدريد إلى تشكيلة الفريق ضد يوفنتوس كإجراء احترازي، لكن حالته الصحية تحسنت بعد الإرهاق الشديد الذي تعرض له خلال معسكر المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وعانى هويسن من إجهاد شديد في عضلة باطن القدم اليسرى، مما أدى إلى تمزق طفيف، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 12 و15 يومًا، وحدث هذا في الأيام الأولى من فترة التوقف الدولي، لذا اعتُبر حضوره في الكلاسيكو أمرًا مفروغًا منه.

وأظهرت التدريبات الأخيرة في مدريد بوضوح أن هويسن سيكون متاحًا، مما سيخفف بعضًا من مشاكل الفريق الدفاعية.

الصحافة الألمانية

حسابات بايرن ميونخ الرسمية

بايرن ميونخ جوهرته

عاد نجم بايرن ميونخ، جمال موسيالا، إلى أرض الملعب بعد غياب دام أشهرًا بسبب إصابة خطيرة تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وعبر النجم الألماني عن سعادته عبر حسابات بايرن ميونخ الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "نتقدم خطوة بخطوة، وأنا متحمس للعودة إلى الملعب".

وكالة الأنباء الألمانية

فيرتز يدافع عن نفسه

أبدع النجم الألماني الشاب فلوريان فيرتز في قيادة فريقه ليفربول لتحقيق فوز كاسح بنتيجة 5-1 على مضيفه آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، بعدما قدم أداءً لافتًا توجه بصناعتين حاسمتين أمام أنظار جماهير بلاده، ليؤكد مجددًا قيمته الفنية الكبيرة بعد انتقاله هذا الموسم من باير ليفركوزن في صفقة ضخمة.

وفي تصريحات عقب اللقاء، رد فيرتز (22 عامًا) على الانتقادات التي طالت مستواه مؤخرًا، قائلاً: "أعرف أنني أستطيع تقديم المزيد، لكنني لم أكن سيئًا كما يقال. ما زال أمامي مساحة كبيرة للتحسن، وأنا واثق أنني سأصل إلى قمة جاهزيتي قريبًا"، في إشارة إلى ثقته بقدرته على استعادة كامل بريقه مع الريدز.

الصحافة الفرنسية

لو دوفيني ليبري

يويفا يعترف بخطأ غزال

أطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقًا رسميًا بعد مشاركة الجزائري رشيد غزال مع فريق أولمبيك ليون الفرنسي في مباراة أمام أوتريخت الهولندي، رغم عدم أحقيته في اللعب ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وقال بيان يويفا: "نؤكد أنه وفقًا للمادة 31 من لوائح مسابقة الدوري الأوروبي، فإن اللاعب رشيد غزال غير مؤهل للمشاركة في مسابقات أندية الاتحاد الأوروبي حتى فترة التسجيل التالية".

وأضاف: "تم إبلاغ النادي بذلك، كما تمت إزالة اللاعب من قائمة الفريق قبل مواجهة نادي سالزبورج".

وأوضح البيان أن نادي أوتريخت تقدم بشكوى رسمية بعد المباراة التي شهدت مشاركة غزال، ما دفع اليويفا لفتح تحقيق تأديبي لا يزال جاريًا حتى الآن.

فوت ميركاتو

باريس يراقب موهبة نانت

دخل نادي باريس سان جيرمان، في سباق التعاقد مع تايليل تاتي مدافع نادي نانت الفرنسي، لإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

باريس سان جيرمان يضع تاتي كبديل لوليان باتشو.

المدافع الشاب لفت أنظار نادي برشلونة أيضًا، بعد ظهوره المميز مع نانت هذا الموسم.

الصحافة الإيطالية

كالتشيو ميركاتو

ميلان وإنتر مهتمان بكيم

أبدى ناديي ميلان وإنتر ميلان، اهتمامهما بالتعاقد مع كيم مين جاي مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

وطلب أليجري تعزيز صفوف ميلان بلاعب يمتلك الخبرة في الدوري الإيطالي، ويتمتع كيم مين جاي بهذه الصفة، بعدما ساهم بتتويج نابولي بلقب الكالتشيو من قبل.

وفي المقابل، يسعى إنتر ميلان للتفكير في مرحلة ما بعد دي فري وأتشيربي في قلب الدفاع.

كورييري ديلو سبورت

آلة أهداف إنتر تهدد نابولي

يخشى نادي نابولي مواصلة الانهيار، مع مدربه أنطونيو كونتي، عندما يواجه إنتر ميلان في قمة من قمم الدوري الإيطالي، عقب سقوطه المدوي أمام أيندهوفن بنتيجة 6-2 في دوري أبطال أوروبا.

وسيكون نابولي أمام اختبار صعب ضد ماكينة إنتر التهديفية، التي زارت شباك الخصوم 27 مرة في آخر 10 مباريات، بمعدل يقترب من 3 أهداف في المباراة الواحدة.

وسجل 9 لاعبين مختلفين أهدافًا مع إنتر خلال تلك الفترة، يأتي على رأسهم الهداف لاوتارو مارتينيز وزميلهم في قلب الهجوم ماركوس تورام.