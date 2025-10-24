المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"سأحدث الفارق مهما كانت دقائق لعبي".. كييزا لاعب الشهر في ليفربول

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:43 ص 24/10/2025
كييزا

فيديريكو كييزا لاعب ليفربول

حصل فيديريكو كييزا، على جائزة لاعب شهر سبتمبر، في نادي ليفربول، بعدما أسهم تهديفيًا في كل المباريات التي شارك بها مع الريدز هذه الفترة.

كييزا لاعب الشهر في ليفربول

فيديريكو كييزا تفوق على الثنائي أليسون بيكر وريان جرافنبيرج في التصويت على جائزة لاعب الشهر الماضي داخل ليفربول.

كييزا خلال شهر سبتمبر شارك مع ليفربول ضد بيرنلي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مواجهة ساوثامبتون في كأس كاراباو، حيث سجل هدفًا أمام كريستال بالاس، وصنع هدفين في فوز ليفربول على ساوثامبتون في الكأس.

وقال كييزا بعد الفوز بجائزة لاعب الشهر: "سعيد بالفوز بالجائزة، وأفضل مستقبلًا أن أفوز بعدد أكبر من المباريات".

أضاف: "الدعم دائمًا ما يكون رائعًا، وأبذل كل ما لدي في الملعب من أجل ليفربول والجماهير، كنت سعيدًا بعد مباراة ساوثامبتون لأننا فوزنا، لكن أمام كريستال بالاس لم نستطع الفوز أو التعادل، لذا لم أكن سعيدًا لأن الهدف لم يؤثر على النتيجة".

اختتم تصريحاته: "أحاول دائمًا تقديم أفضل ما لدي من أجل الجماهير والفريق، مهما كانت دقائق لعبي، أسعى دومًا لإحداث الفارق".

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول فيديريكو كييزا

