سلوت: كانت لحظة صعبة على صلاح وكل اللاعبين.. ومشاركة إيزاك محل شك

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:50 م 24/10/2025
محمد صلاح

محمد صلاح لاعب نادي ليفربول

تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن صعوبة المرحلة الحالية التي يمر بها الدولي المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف الريدز.

سلوت عن محمد صلاح

وقال سلوت بالمؤتمر الصحفي، قبل مباراة برينتفورد: "هذ لحظة صعبة لمحمد صلاح؟ لقد كانت لحظة صعبة علينا جميعًا، لأن لا أحد معتاد على الخسارة".

أضاف: "كانت لحظة صعبة لجميع اللاعبين الذين لعبوا هنا لسنوات عديدة واللاعبين الجدد أيضًا، بدأنا بسبعة انتصارات، لذا عندما تخسر مرة واحدة وهذه لحظة صعبة، لكن ماذا عن خسارتك مرتين وثلاث وأربع مرات".

إصابات ليفربول

تابع مدرب ليفربول: "إيزاك ليس سيئًا للغاية لكن مشاركته أمام برينتفورد محل شك، الأمر نفسه ينطبق على جرافينبيرج الذي غاب عن مباراة آينتراخت فرانكفورت بسبب مشكلة في الكاحل.

زاد: "جيريمي فريمبونج ليس في حالة جيدة، ولن يلعب اليوم أو غدًا أو الأسبوع المقبل. إصابات أوتار الركبة تستغرق وقتا طويل، كما يظل حارس المرمى أليسون بيكر خارج التشكيل".

اختتم تصريحاته: "جميع الفرق الكبرى تضم أكثر من 11 لاعبًا. بعد التعاقدات الصيفية، حتى لو فزنا بسبع مباريات متتالية، شعرت أننا بحاجة إلى التطور، لقد خسرنا أربعة لاعبين، ثلاثة منهم كانوا خارج أرضنا، هذا أمر طبيعي مع التغييرات، علينا إيجاد طريقة للنمو معًا".

ليفربول يحل ضيفًا على برينتفورد، مساء غد السبت، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح أرني سلوت

