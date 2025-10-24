دافع الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن الدولي المصري محمد صلاح، بالحديث حول إهداره للفرص مؤخرًا، مشيرًا إلى أن كل اللاعبين يهدرون الفرص.

ليفربول يحل ضيفًا على برينتفورد، في العاشرة مساء غد السبت، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سلوت يدافع عن صلاح

أرني سلوت، دافع عن محمد صلاح، حيث قال بالمؤتمر الصحفي: "اللاعبون يهدرون الفرص، هو بشر مثلنا، نحن فقط لسنا معتادين على إهداره للفرص".

أضاف: "الأهم أنه دائمًا ما سجل الأهداف لصالح ليفربول، وآخر ما يقلقني هو عودته للتهديف مجددًا، لقد فعل ذلك طوال مسيرته، وأتوقع أن يفعل ذلك مرة أخرى في الأسابيع والأشهر المقبلة".

أوضح مدرب ليفربول: "التغييرات العديدة في التشكيل، تعني أننا في حاجة لخلق حالة جديدة من التناغم والانسجام داخل الفريق".

انسجام كيركيز وجاكبو

اختتم تصريحاته: "تعاقدنا مع ميلوس كيركيز لأنه يضيف الكثير من الطاقة والحيوية للفريق بتحركاته المستمرة، لكنه كان غير محظوظ بعض الشيء، لأن كودي جاكبو يستخدم قوته الأساسية في الدخول إلى العمق والتسديد على المرمى، ويجب عليهما تطوير التفاهم والانسجام بينهما".

