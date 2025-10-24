المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
18:00
ديكيداها

ديكيداها

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي
نادي باريس

نادي باريس

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"هو بشر مثلنا".. سلوت يرد على انتقاد صلاح بسبب إهدار الفرص

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:02 م 24/10/2025
صلاح وسلوت

محمد صلاح لاعب فريق ليفربول - أرني سلوت

دافع الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن الدولي المصري محمد صلاح، بالحديث حول إهداره للفرص مؤخرًا، مشيرًا إلى أن كل اللاعبين يهدرون الفرص.

ليفربول يحل ضيفًا على برينتفورد، في العاشرة مساء غد السبت، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سلوت يدافع عن صلاح

أرني سلوت، دافع عن محمد صلاح، حيث قال بالمؤتمر الصحفي: "اللاعبون يهدرون الفرص، هو بشر مثلنا، نحن فقط لسنا معتادين على إهداره للفرص".

أضاف: "الأهم أنه دائمًا ما سجل الأهداف لصالح ليفربول، وآخر ما يقلقني هو عودته للتهديف مجددًا، لقد فعل ذلك طوال مسيرته، وأتوقع أن يفعل ذلك مرة أخرى في الأسابيع والأشهر المقبلة".

أوضح مدرب ليفربول: "التغييرات العديدة في التشكيل، تعني أننا في حاجة لخلق حالة جديدة من التناغم والانسجام داخل الفريق".

انسجام كيركيز وجاكبو

اختتم تصريحاته: "تعاقدنا مع ميلوس كيركيز لأنه يضيف الكثير من الطاقة والحيوية للفريق بتحركاته المستمرة، لكنه كان غير محظوظ بعض الشيء، لأن كودي جاكبو يستخدم قوته الأساسية في الدخول إلى العمق والتسديد على المرمى، ويجب عليهما تطوير التفاهم والانسجام بينهما".

سلوت: كانت لحظة صعبة على صلاح وكل اللاعبين.. لا أحد معتاد على الخسارة.. طالع التفاصيل من هنا

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح أرني سلوت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg