تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن مواجهة أستون فيلا، الغيابات، والمنافسة المبكرة على لقب بريميرليج.

مانشستر سيتي يحل ضيفًا على أستون فيلا، مساء بعد غد الأحد، لحساب منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، على ملعب الفيلانز.

إصابات مانشستر سيتي

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "لا جديد عن موقف الإصابات، الغائبين بما فيهم رودري خارج مباراة أستون فيلا، بينما لا أعرف حالة نيكو جونزاليس، لم أتحدث مع الأطباء، سنرى اليوم وغدًا كيف ستكون حالته".

أضاف: "عبد القدير خوسانوف اقترب من الجاهزية، لكنه ما زال غير مستعد تمامًا بعد الإصابة التي تعرض لها في منطقة خطيرة جدًا من جسده".

واصل: "أستون فيلا فريق متكامل للغاية، منظم جدًا من الناحية الدفاعية، مميز في الكرات الثابتة، من الصعب السيطرة على ضغطهم، كما أنهم يكسرون خطوط الخصم بسرعة كبيرة".

المنافسة على بريميرليج

أشار مدرب مانشستر سيتي: "المنافسة على بريميرليج لا تظهر مبكرًا، تحتاج إلى 10 أو 15 مباراة لتفهم ما الذي يحدث، حاليًا المنافسة بين ليفربول وأرسنال، قد يظهر فريق آخر بمرور الوقت، وآمل أن نكون بين هؤلاء".

اختتم تصريحاته: "نحن نمر بفترة جيدة من الزخم، بدأنا نفهم خصومنا جيدًا وندرك ما نريد أن نفعله، نؤدي بشكل جيد لكن ما زلنا في حاجة للتحسن أكثر".