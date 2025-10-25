المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أموريم: لا نفكر في الفوز على ليفربول.. وأتفهم تشكيك الجماهير

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:35 م 24/10/2025
أموريم

أموريم

تحدث البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، عن مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره برايتون، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال أموريم خلال المؤتمر الصحفي: "يجب أن ننسى الفوز على ليفربول ولكن يجب أن نستغل زخم الفوز".

وأضاف: "نعتمد على روح الفوز، نعلم أن تلك كانت نهاية أسبوع جيدة لنا، لكن تركيزنا منصبّ على المباراة القادمة. هذا أصبح من الماضي".

وتابع: "علينا أن ندرك أن كرة القدم تغيرت كثيرًا، وخاصةً في هذا النوع من الأندية، لذلك لا نفكر في المباراة الأخيرة، بل في هذه المباراة التي سيكون الفوز فيها صعبًا للغاية".

وأوضح: "نحن سعداء جدًا بهاري ماجواير، ليس هذا الوقت المناسب للحديث عن تجديد عقده، هذا يوحي بأن تفكيرنا بعيد جدًا".

وأشار إلى: "أعتقد أن برونو فيرنانديز مختلف قليلاً عما كنت أتوقعه، كل ما تقرأه عن اللاعبين، أحيانًا لا يكون كذلك، يمكنك أحيانًا أن تفهم أنهم لم يتحدثوا عن ذلك مطلقًا، الإحباط الذي يشعر به نابع من رغبته في مساعدة زملائه كثيرًا"

وواصل: "في بعض الأحيان لا تكون هذه هي الطريقة الأفضل، لكنه يأتي من مكان جيد ولا يمكنك أن تعرف ذلك عندما لا تكون هنا".

وشدد: "إنه يرغب في تحمل المسؤولية طوال الوقت. يعاني كثيرًا من الخسائر في كل مرة لا نفوز فيها بمباراة".

وكشف: "يمكنك أن تشعر بأنه يأخذ الأمر على محمل شخصي، كما ينبغي أن يكون كقائد. إنه قائد عظيم، ولاعب كرة قدم رائع، دعونا نرى إن كان سيصل إلى مباراته رقم 300 مع النادي غدًا".

وأردف: "هناك شك في كونك مديرًا في هذا النوع من الأندية، لا تفوز كثيرًا بالمباريات، سيشكك الناس فيك، ولديهم أسبابهم لذلك، لكن وجهة نظري هي أننا بحاجة إلى أن نكون واضحين في مسارنا، وألا نغير الكثير، لأن الفوز بمباراة واحدة هو كل شيء".

وعن مواجهة برايتون قال: "ستكون مباراة صعبة للغاية، برايتون فريقٌ ممتعٌ حقًا. يتميزون بمهارةٍ عالية في بناء الهجمة، وقوةٍ بدنيةٍ عالية، ودقةٍ في الانتقالات في جميع جوانب اللعبة. يُبدعون في الكرات الثابتة هذا الموسم".

وأضاف: "إنهم فريق متكامل حقًا ونحن بحاجة إلى أن نكون أذكياء للغاية وأن نواجه هذه المباراة بتركيز حقيقي على كل ما نقوم به لأنهم فريق قوي للغاية."

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ليفربول برايتون أموريم

أخبار تهمك

