إيفرتون يخطط لإعادة ريتشارليسون في يناير

يخطط نادي إيفرتون بقيادة مدربه ديفيد مويس، إلى استعادة خدمات لاعبه البرازيلي ريتشارليسون لاعب فريق توتنهام هوتسبير في فترة الانتقالات الشتوية.

وأفاد موقع "TEAMtalk" العالمي، أن نادي إيفرتون مستعد للتحرك لإعادة التعاقد مع المهاجم البرازيلي ريشارليسون بينما يدرس توتنهام عرض صاحب الـ28 عامًا للبيع في يناير.

وأضاف موقع "TEAMtalk"، أن ديفيد مويس يريد استغلال الفرص التي يصنعها جاك جريليش من خلال التعاقد مع ريشارليسون في يناير.

وكان الدولي البرازيلي انتقل إلى توتنهام هوتسبير صيف 2022 قادمًا من إيفرتون في صفقة قياسية بلغت 58 مليون يورو، إلا أن القيمة السوقية للاعب انخفضت إلى 25 مليون يورو.

وشارك المهاجم البرازيلي في 13 مباراة مع توتنهام خلال هذا الموسم ليسجل ثلاثة أهداف في الدوري الإنجليزي كما صنع هدفًا.