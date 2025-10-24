يستعد نادي ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمواجهة برينتفورد من أجل استعادة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول ضيفًا على برينتفورد في العاشرة مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وعانى الريدز مؤخرًا في سوء النتائج بعدما خسر 4 مباريات متتالية (3 منهم في الدوري الإنجليزي) قبل أن يستفيق بالانتصار على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1 في دوري أبطال أوروبا.

وتراجع ليفربول إلى المركز الثالث بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 15 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر.

ويحتل برينتفورد المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

طالع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من هنا

صلاح في مهمة استعادة نغمة الأهداف

لم يكن ليفربول يعاني وحيدًا بل كان نجمه المصري محمد صلاح بعيدًا عن مستواه أيضًا سواء على صعيد الأداء أو التهديف.

وغاب صلاح عن زيارة الشباك في آخر 6 مباريات بمختلف البطولات (ما يقرب من 400 دقيقة)، علمًا أنه شارك بديلًا أمام جالاتا سراي وفرانكفورت.

وخاض محمد صلاح 12 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

محمد صلاح ضد برينتفورد

يعرف صلاح جيدًا شباك برينتفورد، فمواجهة السبت هي الثامنة بينهما.

ويبلغ متوسط ​​مشاركة محمد صلاح في الأهداف كل 83 دقيقة ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز (ستة أهداف، وتمريرة حاسمة واحدة في 579 دقيقة).

وفي آخر 4 مباريات، أحرز صلاح 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة.

صلاح يبحث عن الهدف الـ250 مع ليفربول

ما زال محمد صلاح يبحث عن تسجيل هدفين حتى يصل إلى 250 هدفا مع ليفربول بجميع المسابقات.

ويمتلك النجم المصري 248 هدفا وهو في المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول.

ويُمني صلاح النفس أن يكسر صيامه التهديفي أمام برينتفورد في ظل الانتقادات التي يتعرض لها مؤخرًا.