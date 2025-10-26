المفاوضات بدأت.. خطوة من بايرن ميونيخ لضم جويهي

كشفت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الجمعة، عن اجتماعٍ عقده نادي بايرن ميونيخ مع ممثلي اللاعب الدولي الإنجليزي مارك جويهي، قائد فريق كريستال بالاس.

ومن المقرّر أن ينتهي عقد اللاعب مع كريستال بالاس في الصيف المقبل، مما يتيح له التفاوض مع أي نادٍ خلال الفترة الحرة، والانتقال مجانًا عقب نهاية الموسم.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس في ألمانيا بأن وكيل مارك جويهي اجتمع مع مسؤولي بايرن ميونيخ لبحث إمكانية انتقاله إلى صفوف الفريق البافاري في الصيف المقبل.

ومن المنتظر أن يكون انتقال جويهي إلى بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر، نظرًا لرفض قائد كريستال بالاس تجديد عقده مع ناديه.

صاحب الـ25 عامًا يلعب في صفوف كريستال بالاس منذ عام 2021، بعدما انضم قادمًا من تشيلسي في صفقة بلغت قيمتها نحو 23 مليون يورو.

وكان جويهي قريبًا من الانتقال إلى ليفربول في الصيف الماضي، إلا أن الصفقة انهارت في اليوم الأخير من سوق الانتقالات بسبب رفض كريستال بالاس بيع اللاعب.

وشارك الدولي الإنجليزي هذا الموسم في 14 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين.