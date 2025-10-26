المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
المفاوضات بدأت.. خطوة من بايرن ميونيخ لضم جويهي

محمد همام

كتب - محمد همام

04:51 م 24/10/2025
مارك جويهي مدافع كريستال بالاس

مارك جويهي مدافع فريق كريستال بالاس

كشفت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الجمعة، عن اجتماعٍ عقده نادي بايرن ميونيخ مع ممثلي اللاعب الدولي الإنجليزي مارك جويهي، قائد فريق كريستال بالاس.

ومن المقرّر أن ينتهي عقد اللاعب مع كريستال بالاس في الصيف المقبل، مما يتيح له التفاوض مع أي نادٍ خلال الفترة الحرة، والانتقال مجانًا عقب نهاية الموسم.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس في ألمانيا بأن وكيل مارك جويهي اجتمع مع مسؤولي بايرن ميونيخ لبحث إمكانية انتقاله إلى صفوف الفريق البافاري في الصيف المقبل.

ومن المنتظر أن يكون انتقال جويهي إلى بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر، نظرًا لرفض قائد كريستال بالاس تجديد عقده مع ناديه.

صاحب الـ25 عامًا يلعب في صفوف كريستال بالاس منذ عام 2021، بعدما انضم قادمًا من تشيلسي في صفقة بلغت قيمتها نحو 23 مليون يورو.

وكان جويهي قريبًا من الانتقال إلى ليفربول في الصيف الماضي، إلا أن الصفقة انهارت في اليوم الأخير من سوق الانتقالات بسبب رفض كريستال بالاس بيع اللاعب.

وشارك الدولي الإنجليزي هذا الموسم في 14 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين.

الدوري الإنجليزي ليفربول كريستال بالاس بايرن ميونيخ مارك جويهي

