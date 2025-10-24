استبدل رحيم ستيرلينج، جناح فريق تشيلسي الإنجليزي، أجواء ملاعب كوبهام الهادئة بملاعب خماسية صغيرة في لندن، حيث قرر الابتعاد مؤقتًا عن أزمته في النادي الأزرق للمشاركة في يوم تدريبي مخصص لأطفال المدارس.

المهاجم الإنجليزي البالغ من العمر 30 عامًا، الذي يعيش عزلة كروية منذ أن استبعده المدرب إنزو ماريسكا من حساباته، قاد جلسة تدريبية مميزة لتلاميذ إحدى المدارس في منطقة تولورث، بمشاركة مدرب الأكاديمية، وسط أجواء حماسية ضمت 25 فتى وفتاة.

ظهور نادر وسط العزلة

يمثل هذا الحدث واحدة من المرات القليلة التي يظهر فيها ستيرلينج علنًا منذ استبعاده من الفريق الأول.

ويخوض اللاعب تدريبات منفصلة منذ الصيف الماضي بعد إبلاغه من قبل ماريسكا بأنه خارج خططه للموسم الجديد.

ستيرلينج، الذي انضم إلى تشيلسي قادمًا من مانشستر سيتي في صيف 2022 مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني، ما زال مرتبطًا بعقد يمتد لعامين بقيمة تزيد على 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، لكنه غاب عن الصورة الرسمية للفريق لموسم 2025-2026، ويتدرب إلى جانب المدافع أكسل ديساسي بشكل منفصل في كوبهام.

تدخل من رابطة اللاعبين

بحسب التقارير، تواصلت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين مع إدارة تشيلسي لضمان حصول اللاعبين المستبعدين على مرافق تدريبية مناسبة، فيما أوكل النادي طاقمًا فنيًا خاصًا لمتابعة تدريباتهم حتى تتحدد وجهتهم المحتملة في انتقالات يناير المقبلة.

وكان ماريسكا قد صرح مؤخرًا بأن ستيرلينج وديساسي "يتدربان في وقت مختلف وعلى ملعب مختلف"، مشددًا على أنه "لا توجد طريقة لعودتهما إلى الفريق الأول".

عروض مرفوضة وتحدٍ جديد

يأتي هذا الوضع بعد موسم إعارة باهت قضاه ستيرلينج في صفوف آرسنال، حيث شارك في 28 مباراة بجميع المسابقات، لكنه لم يبدأ سوى 13 منها وسجل هدفًا وحيدًا.

ورغم تلقيه عروضًا من نابولي وبايرن ميونيخ وعدة أندية لندنية خلال الصيف الماضي، رفض ستيرلينج الرحيل مفضلًا البقاء في العاصمة البريطانية قرب عائلته.