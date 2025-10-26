المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أرتيتا يثير الشكوك حول مشاركة جابرييل أمام كريستال بالاس

محمد همام

كتب - محمد همام

05:15 م 24/10/2025
جابرييل

جابرييل لاعب آرسنال

أثار الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، الشكوك حول مشاركة الدولي البرازيلي جابرييل في مواجهة كريستال بالاس، المقررة يوم الأحد المقبل.

ومن المقرّر أن يستضيف آرسنال خصمه كريستال بالاس يوم الأحد على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي في موسم 2025-2026.

وقال أرتيتا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة: "اضطر جابرييل لمغادرة الملعب في لقاء أتلتيكو مدريد بسبب مشكلة، ولم يتمكن من المشاركة في التدريبات حتى الآن. سيتم تقييم حالته خلال اليومين المقبلين."

وكان جابرييل قد سجل هدفًا في مباراة آرسنال ضد أتلتيكو مدريد، حيث فاز "الجانرز" بأربعة أهداف دون رد في دوري أبطال أوروبا.

وشارك صاحب الـ27 عامًا في 12 مباراة بكافة المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين أيضًا.

ويتصدر آرسنال حاليًا ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، بينما يأتي ليفربول في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

الدوري الإنجليزي كريستال بالاس آرسنال جابرييل

