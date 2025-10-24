المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إعلان

هندرسون ينتظر حدثًا استثنائيًا في مباراة برينتفورد وليفربول

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:26 م 24/10/2025
جوردان هندرسون

جوردان هندرسون

يحل ليفربول ضيفًا على برينتفورد، غدًا السبت، من أجل استعادة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف برينتفورد نظيره ليفربول في العاشرة مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وعانى الريدز مؤخرًا في سوء النتائج بعدما خسر 4 مباريات متتالية (3 منهم في الدوري الإنجليزي) قبل أن يستفيق بالانتصار على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1 في دوري أبطال أوروبا.

وتراجع ليفربول إلى المركز الثالث بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 15 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر.

على الجانب الآخر، يحتل برينتفورد المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

طالع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من هنا

هندرسون يواجه ليفربول لأول مرة بعد رحيله في 2023

ستكون مواجهة الغد استثنائية لجوردان هندرسون لاعب وسط برينتفورد الذي سيواجه فريقه السابق (ليفربول) لأول مرة.

ولعب جوردان هندرسون 492 مباراة مع ليفربول بين عامي 2011 و2023، مسجلاً 33 هدفًا، وأصبح أول قائد في تاريخ النادي يرفع 6 ألقاب مختلفة.

وفي حال اختياره لقيادة برينتفورد، سيواجه الريدز لأول مرة منذ مغادرته أنفيلد.

وكان هندرسون لعب لصفوف الاتفاق السعودي وأياكس الهولندي قبل أن ينضم لبرينتفورد في الصيف الماضي.

 

ليفربول محمد صلاح هندرسون برينتفورد ترتيب الدوري الإنجليزي

