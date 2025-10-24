تحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي هاري ماجواير وماسون ماونت في مباراة مانشستر يونايتد المقبلة أمام برايتون، المقرر إقامتها مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

إصابات طفيفة قبل رحلة برايتون

وكان ماجواير قد سجل هدف الفوز في انتصار يونايتد الأخير على ليفربول (2-1) الأسبوع الماضي، بينما شارك ماونت في التشكيلة الأساسية أيضًا.

لكن الثنائي يعاني من كدمات خفيفة، وفقًا لما كشف عنه المدير الفني للفريق روبن أموريم خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء.

وقال أموريم: "الفريق في حالة جيدة، لكن لدينا بعض الشكوك، واجهنا مشكلات طفيفة خلال الأسبوع مع هاري ماجواير وماسون ماونت، الإصابة ليست خطيرة وسنقيم حالتهما قبل المباراة".

وأضاف المدرب أن المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز سيغيب عن اللقاء، فيما أكد جاهزية باقي عناصر الفريق.

اختبار صعب أمام برايتون

وتحدث أموريم عن صعوبة المواجهة المرتقبة، قائلاً: "برايتون فريق ممتع حقًا، بارع في بناء الهجمة وقوي في التحولات والكرات الثابتة، نحن بحاجة إلى أن نكون أذكياء ونلعب بتركيز كبير لأننا سنواجه فريقًا متكاملًا".

ويملك برايتون أفضلية تاريخية مؤخرًا على يونايتد، إذ حقق الفوز في آخر ثلاث زيارات إلى أولد ترافورد تحت قيادة ثلاثة مدربين مختلفين، كما تفوق على الشياطين الحمر ذهابًا وإيابًا في الموسم الماضي.

إعجاب خاص بمدرب برايتون

وأبدى أموريم إعجابه الكبير بالمدرب الشاب فابيان هورزيلر، الذي يخوض موسمه الثاني مع برايتون، مؤكدًا: "يمكنك أن ترى من طريقتهم في اللعب أنهم فريق منظم وواثق جدًا مما يقدمه، الجودة واضحة، حتى تحت الضغط، وأنا معجب كبير بفابيان وطريقته".

للاطلاع على جدول مباريات الدوري الإنجليزي اضغط هنا