هينكابي يستعد للظهور الأول مع آرسنال في بريميرليج

محمد همام

كتب - محمد همام

07:11 م 24/10/2025
بييرو هينكابي بقميص أرسنال

هينكابي مدافع آرسنال

يستعد المدافع الإكوادوري بييرو هينكابي، لاعب فريق آرسنال، للظهور الأول مع "الجانرز" في الدوري الإنجليزي بعد مشاركته في التدريبات استعدادًا لمواجهة كريستال بالاس، المقررة يوم الأحد المقبل.

ويستضيف "الجانرز" منافسه كريستال بالاس على ملعب "الإمارات" في إطار منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي.

ويأمل هينكابي، الذي انتقل إلى آرسنال على سبيل الإعارة من باير ليفركوزن في الصيف الماضي، في أن تكون مشاركته الأولى في الدوري الإنجليزي بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ولم يشارك هينكابي منذ انتقاله إلى آرسنال سوى في دقيقة واحدة فقط، وذلك في مباراة أتلتيك بلباو في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وقد تشهد مباراة كريستال بالاس الظهور الأول للمدافع الإكوادوري في الدوري الإنجليزي، في ظل احتمالية غياب زميله في الفريق، الدولي البرازيلي جابرييل، بعد تعرضه لإصابة في لقاء أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء الماضي.

وأعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، أن جابرييل يعاني من إصابة طفيفة، ويحيط الغموض بمشاركته في لقاء الأحد المقبل.

جدير بالذكر أن آرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة من 8 مباريات.

الدوري الإنجليزي آرسنال هينكابي

